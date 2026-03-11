Bayer Leverkusen-Arsenal CANLI İZLE | Maç ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

CANLI SKOR ANA SAYFA
Şampiyonlar Ligi’nde son 16 turu ilk maçları nefes kesen bir eşleşmeyle devam ediyor. Lig aşamasını 12 puanla 16. sırada tamamladıktan sonra play-off turunda Olympiacos’u eleyen Bayer Leverkusen, lig aşamasını 24 puanla zirvede bitiren İngiliz devi Arsenal’ı ağırlıyor. Kasper Hjulmand yönetimindeki Leverkusen, sahasındaki ilk maçta avantajlı bir skor alarak Londra seyahati öncesi umutlanmak isterken; Mikel Arteta’nın Arsenal’ı, Premier Lig’deki liderlik formunu Avrupa’ya taşıyıp tur kapısını Almanya’da aralamayı hedefliyor. Peki Bayer Leverkusen-Arsenal maçı ne zaman ve saat kaçta, hangi kanalda?

UEFA Şampiyonlar Ligi Haberleri Giriş Tarihi: 11 Mart 2026 Çarşamba 14:01
Bayer Leverkusen-Arsenal maçını canlı takip etmek için tıklayın...

Almanya'nın Leverkusen şehrinde, BayArena'daki dev mücadeleyi, FIFA kokartlı hakemimiz Halil Umut Meler yönetecek. Meler'in yardımcılıklarını İbrahim Çağlar Uyarcan ve Abdullah Bora Özkara yapacak. Ev sahibi Bayer Leverkusen'de eksikler can sıkıyor; savunmanın önemli ismi Lucas Vazquez ve golcü Patrik Schick sakatlıkları nedeniyle bu akşam forma giyemeyecek. Konuk ekip cephesinde ise işler yolunda. Premier Lig'de liderliğini sürdüren Arsenal, bu sezon Şampiyonlar Ligi'nde oynadığı 8 maçta sadece 4 gol yiyerek savunma disipliniyle dikkat çekti. Yaz transferi Viktor Gyokeres'in 15 gollük müthiş formu, Leverkusen savunması için en büyük tehdit olacak. İşte Avrupa'da gecenin açılış maçına dair tüm detaylar...

Bayer Leverkusen-Arsenal MAÇI NE ZAMAN?

UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 turu ilk maçları kapsamındaki Bayer Leverkusen-Arsenal maçı, 11 Mart Çarşamba günü oynanacak. Zorlu mücadele Türkiye Saati ile 20.45'te start alacak.

Bayer Leverkusen-Arsenal MAÇI HANGİ KANALDA?

Bayer Leverkusen-Arsenal arasındaki mücadele, TRT Tabii Spor ekranlarından canlı olarak futbolseverlerle buluşacak.

Bayer Leverkusen-Arsenal MAÇI İZLE | TRT SPOR

Bayer Leverkusen-Arsenal MAÇI MUHTEMEL 11'LER

Bayer Leverkusen: Blaswich; Andrich, Quansah, Tapsoba; Poku, Garcia, Fernandez, Grimaldo; Maza, Terrier; Kofane

Arsenal: Raya; Timber, Saliba, Gabriel, Hincapie; Zubimendi, Rice; Saka, Eze, Martinelli; Gyokeres

