CANLI SKOR ANA SAYFA
  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. ATV
    4. A2TV
    5. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Tv
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Beşiktaş TFF'den Beşiktaş'ın çağrısına yanıt!

TFF'den Beşiktaş'ın çağrısına yanıt!

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkan Vekili Mecnun Otyakmaz, Beşiktaş'ın federasyona yaptığı açık çağrıya cevap verdi. İşte o ifadeler... | Son dakika BJK spor haberleri

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 11 Mart 2026 Çarşamba 15:08
TFF'den Beşiktaş'ın çağrısına yanıt!

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkan Vekili Mecnun Otyakmaz, Beşiktaş'ın Trendyol Süper Lig'in 25. haftasında oynanan Galatasaray derbisinin ardından federasyona yaptığı açık çağrıya yanıt verdi. Otyakmaz, "Ben kulüp başkanlığı yaptım. Böyle bir şey olabilir mi! Bu kadar insanı ilgilendiren bir işte aymazlık yapabilir miyiz? Lütfen güvensinler. Dışarıya görüntü falan veremeyiz ama Beşiktaş'ın yazısını da yok farz edemeyiz. Onlara uygun lisanla cevap vereceğiz. Kim görmek istiyorsa gelsin, tüm yöneticilere kapımız açık. Buyurun gelin gösterelim neler yaşandığını. İki kulüp anlaşsınlar, orada VAR ile beraber izlesinler. Buna biz izin veriyoruz. Burada VAR protokolüne aykırı bir şey yok." ifadelerini kullanarak siyah-beyazlı kulübü VAR merkezine davet etti. İşte o açıklamalar...

BEŞİKTAŞ'IN TFF'YE ÇAĞRISI ŞU ŞEKİLDEYDİ

"Türkiye Futbol Federasyonu'ndan Süper Lig'de Galatasaray'la oynadığımız maç sırasında Riva'daki VAR merkezinde yaşananlarla ilgili aşağıdaki sorularımıza cevap vermesini ivedilikle talep ediyoruz.

VAR merkezinde ve çevresinde kimler bulunmaktadır, VAR odasını ve odanın bulunduğu koridoru sesli bir şekilde kayıt altına alan kameralar bulunmakta mıdır?

Portekizli VAR eğitmenleri, maç esnasında VAR odasında yer almakta mıdır? Eğer VAR odasında yer alıyorlarsa karar verme süreçlerine dahil oluyorlar mıdır?

Eğitmen adı altında görev yaptıkları söylenen Portekizli eğitmenlerin maç esnasında orada olmalarını gerektiren federasyonda herhangi bir görevleri var mıdır?

VAR merkezinin içinde veya koridorunda, maç oynandığı sırada orada bulunmaması gereken kişi veya kişiler var mıdır?

Şeffaf ve adil bir yönetim sözüyle göreve gelen Türkiye Futbol Federasyonu yönetiminin sorularımıza hemen cevap vermesi elzemdir. Beşiktaş olarak; Galatasaray'la oynadığımız müsabakanın VAR odası ve odanın bulunduğu koridorun kamera kayıtlarının tarafımızla paylaşmasını talep eder, bu talebimizi Türkiye Futbol Federasyonu başta olmak üzere kamuoyunun bilgisine sunarız."

Buruk için ses getirecek iddia! Sezon sonunda...
Ziraat Türkiye Kupası'nda kuralar çekildi!
DİĞER
40 yıllık arkadaşlıkları aşka dönüşmüştü...Hatice Aslan ve Mahir Günşıray'dan ilk paylaşım geldi
Başkan Erdoğan'dan "İstiklal" mesajı: "Türk'ün hürriyetine dokunulamaz"
Son dakika Beşiktaş haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
F.Bahçe Fred'in bonservisini belirledi!
Adalı'dan TFF'ye tepki! "Ölü taklidi yapıyorlar"
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Trabzonspor'da Orhan Kaynak için tören düzenlendi Trabzonspor'da Orhan Kaynak için tören düzenlendi 15:02
TÜMOSAN Konyaspor-Fenerbahçe maçı ne zaman? TÜMOSAN Konyaspor-Fenerbahçe maçı ne zaman? 14:44
Galatasaray-Gençlerbirliği maçı ne zaman? Galatasaray-Gençlerbirliği maçı ne zaman? 14:35
Real Madrid-Manchester City maç bilgileri! Real Madrid-Manchester City maç bilgileri! 14:16
Adalı'dan TFF'ye tepki! "Ölü taklidi yapıyorlar" Adalı'dan TFF'ye tepki! "Ölü taklidi yapıyorlar" 14:11
Bayer Leverkusen-Arsenal maç bilgileri! Bayer Leverkusen-Arsenal maç bilgileri! 14:01
Daha Eski
Tedesco'dan şampiyonluk konuşması! Tedesco'dan şampiyonluk konuşması! 13:54
Buruk için ses getirecek iddia! Sezon sonunda... Buruk için ses getirecek iddia! Sezon sonunda... 13:35
İstikrarın adı Fatih Tekke! İstikrarın adı Fatih Tekke! 13:26
Gomis: G.Saray bir ailedir! Gomis: G.Saray bir ailedir! 13:19
F.Bahçe'den flaş Oosterwolde karar! F.Bahçe'den flaş Oosterwolde karar! 12:56
FIFA'dan Adana Demirspor'a bir puan silme cezası daha FIFA'dan Adana Demirspor'a bir puan silme cezası daha 12:02