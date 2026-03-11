TFF'den Beşiktaş'ın çağrısına yanıt!

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkan Vekili Mecnun Otyakmaz, Beşiktaş'ın Trendyol Süper Lig'in 25. haftasında oynanan Galatasaray derbisinin ardından federasyona yaptığı açık çağrıya yanıt verdi. Otyakmaz, "Ben kulüp başkanlığı yaptım. Böyle bir şey olabilir mi! Bu kadar insanı ilgilendiren bir işte aymazlık yapabilir miyiz? Lütfen güvensinler. Dışarıya görüntü falan veremeyiz ama Beşiktaş'ın yazısını da yok farz edemeyiz. Onlara uygun lisanla cevap vereceğiz. Kim görmek istiyorsa gelsin, tüm yöneticilere kapımız açık. Buyurun gelin gösterelim neler yaşandığını. İki kulüp anlaşsınlar, orada VAR ile beraber izlesinler. Buna biz izin veriyoruz. Burada VAR protokolüne aykırı bir şey yok." ifadelerini kullanarak siyah-beyazlı kulübü VAR merkezine davet etti. İşte o açıklamalar...

BEŞİKTAŞ'IN TFF'YE ÇAĞRISI ŞU ŞEKİLDEYDİ

"Türkiye Futbol Federasyonu'ndan Süper Lig'de Galatasaray'la oynadığımız maç sırasında Riva'daki VAR merkezinde yaşananlarla ilgili aşağıdaki sorularımıza cevap vermesini ivedilikle talep ediyoruz.

VAR merkezinde ve çevresinde kimler bulunmaktadır, VAR odasını ve odanın bulunduğu koridoru sesli bir şekilde kayıt altına alan kameralar bulunmakta mıdır?

Portekizli VAR eğitmenleri, maç esnasında VAR odasında yer almakta mıdır? Eğer VAR odasında yer alıyorlarsa karar verme süreçlerine dahil oluyorlar mıdır?

Eğitmen adı altında görev yaptıkları söylenen Portekizli eğitmenlerin maç esnasında orada olmalarını gerektiren federasyonda herhangi bir görevleri var mıdır?

VAR merkezinin içinde veya koridorunda, maç oynandığı sırada orada bulunmaması gereken kişi veya kişiler var mıdır?

Şeffaf ve adil bir yönetim sözüyle göreve gelen Türkiye Futbol Federasyonu yönetiminin sorularımıza hemen cevap vermesi elzemdir. Beşiktaş olarak; Galatasaray'la oynadığımız müsabakanın VAR odası ve odanın bulunduğu koridorun kamera kayıtlarının tarafımızla paylaşmasını talep eder, bu talebimizi Türkiye Futbol Federasyonu başta olmak üzere kamuoyunun bilgisine sunarız."