Ziraat Türkiye Kupası
Haberler TFF 1.Lig İstanbulspor 0-4 Amed SK (MAÇ SONUCU)

İstanbulspor 0-4 Amed SK (MAÇ SONUCU)

Trendyol 1. Lig'in 30. haftasında Amed SK, İstanbulspor'u 4-0 mağlup etti.

TFF 1.Lig Haberleri Giriş Tarihi: 11 Mart 2026 Çarşamba 15:25
İstanbulspor 0-4 Amed SK (MAÇ SONUCU)

Trendyol 1. Lig'in 30. haftasında İstanbulspor ile Amed SK karşı karşıya geldi. Konuk takım, rakibini 4-0 mağlup ederek 3 puanın sahibi oldu.

Amed SK'ya galibiyeti getiren golleri Mbaye Diagne (2), Felix Afena-Gyan ve Mehmet Yeşil kaydetti.

Amed SK bu sonuçla puanını 61'e yükseltirken, İstanbulspor 38 puanda kaldı.

Trendyol 1. Lig'in 31. haftasında Amed SK, 15 Mart Pazar günü saat 20.00'de Manisa FK'yı ağırlayacak. İstanbulspor ise 14 Mart Cumartesi günü aynı saatte Pendikspor deplasmanına konuk olacak.

EUROLEAGUE 29.HAFTA MAÇI BAŞLADI! Kızılyıldız - Anadolu Efes maçı saat kaçta ve hangi kanalda?
Başkan Erdoğan'dan "İstiklal" mesajı: "Türk'ün hürriyetine dokunulamaz"
F.Bahçe Fred'in bonservisini belirledi!
RAMS Park'a scout yağmuru!
