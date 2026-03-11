CANLI SKOR ANA SAYFA
Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Galatasaray Avrupa, Victor Osimhen için hazırlanan koreografiyi konuşuyor! 'Galatasaray'ın kahramanı'

Avrupa, Victor Osimhen için hazırlanan koreografiyi konuşuyor! 'Galatasaray'ın kahramanı'

Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 turu eşleşmesi ilk maçında Liverpool'u sahasında 1-0 mağlup etti. Karşılaşmaya sarı-kırmızılı taraftarlar tarafından Victor Osimhen'e özel hazırlanan koreografi damga vurdu. Nijeryalı yıldızın gözyaşlarını tutamadığı anlar Avrupa basınında gündem oldu. İşte detaylar...

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 11 Mart 2026 Çarşamba 16:15
ÖMER ÇAĞRI AKDERE
Avrupa, Victor Osimhen için hazırlanan koreografiyi konuşuyor! 'Galatasaray'ın kahramanı'

Galatasaray'ın UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Liverpool'u ağırladığı maçta sarı-kırmızılı tribünler, Victor Osimhen adına görkemli bir koreografi gerçekleştirdi.

Avrupa, Victor Osimhen için hazırlanan koreografiyi konuşuyor! 'Galatasaray'ın kahramanı'

Koreografide Osimhen'in mücadelelerle geçen çocukluğuna, küçük yaşta kaybettiği annesine yer verildi.

Avrupa, Victor Osimhen için hazırlanan koreografiyi konuşuyor! 'Galatasaray'ın kahramanı'

Maç önü seremonisinde koreografiyi gören Osimhen, gözyaşlarını tutmakta zorluk çekti.

Avrupa, Victor Osimhen için hazırlanan koreografiyi konuşuyor! 'Galatasaray'ın kahramanı'

Yıldız santrfor ve taraftarlar arasındaki o duygusal anlar, Avrupa basınında gündem oldu. İşte atılan başlıklar...

Avrupa, Victor Osimhen için hazırlanan koreografiyi konuşuyor! 'Galatasaray'ın kahramanı'

FOOT MERCATO: TARAFTARLAR TARAFINDAN ONURLANDIRILDI

"Forvet oyuncusu maçın başında Türk taraftarlar tarafından onurlandırıldı. Tribünler Osimhen'in birkaç yıl önce vefat eden annesinin anısına devasa bir pankart açtı. Nijeryalı oyuncu, bu jest karşısında duygulandı ve gözyaşlarını tutmakta zorlandı."

Avrupa, Victor Osimhen için hazırlanan koreografiyi konuşuyor! 'Galatasaray'ın kahramanı'

FOOT AFRICA: GÖZYAŞLARINA BOĞULDU

"Victor Osimhen, Galatasaray taraftarlarının kendisine gösterdiği saygıdan çok etkilendi. Nijeryalı futbolcu, Liverpool'a karşı 1-0'lık galibiyet öncesinde annesine adanan tezahüratın ardından gözyaşlarına boğuldu."

Avrupa, Victor Osimhen için hazırlanan koreografiyi konuşuyor! 'Galatasaray'ın kahramanı'

L'EQUIE: NEREDEYSE AĞLAYACAKTI

"RAMS Park tribünlerinde, golcü oyuncunun onuruna ve vefat eden annesine saygı duruşunda bulunmak adına dev bir pankart açıldı. 'Biz bir aileyiz ve aile her şeydir' yazılı bir pankart eşliğinde yapılan bu gösteri, eski Lille forvetini derinden etkiledi. Gözle görülür şekilde duygulanan ve neredeyse ağlayacak olan Osimhen, maç başlamadan hemen önce tribünlere teşekkür etmeye gitti."

Avrupa, Victor Osimhen için hazırlanan koreografiyi konuşuyor! 'Galatasaray'ın kahramanı'

MARCA: DUYGUYU SAHAYA DA YANSITTI

"Tribünler , 'Biz bir aileyiz ve aile her şeydir' sloganı altında renk ve duyguyla doluydu. Tasarım hem Osimhen'in hayatını hem de annesinin anısını yansıtıyordu. Nijeryalı forvet duygularını gizleyemedi. Maç başlamadan önce gözlerinde yaşlarla görüldü ve içten jestleri için taraftarlara teşekkür etmek üzere yanlarına gitti. Maçta ise tribünlerden gelen yoğun duyguyu doğrudan sahaya yansıttı."

Avrupa, Victor Osimhen için hazırlanan koreografiyi konuşuyor! 'Galatasaray'ın kahramanı'

TUTTO SPORT: G.SARAY'IN KAHRAMANI!

"Maç öncesinde tüm gözler, bu kez transferle ilgili olmayan bir nedenle Victor Osimhen'deydi. Nijeryalı forvet, taraftarların hazırladığı koreografi karşısında duygularını kontrol edemeyerek maç önü seremonisinde gözyaşlarına boğuldu. Osimhen, Türkiye'ye geldiğinden beri taraftarlarla hemen bağ kurdu ve Galatasaray'ın kahramanı oldu. Sarı-kırmızılı formayı giyen Nijeryalı oyuncu yeni bir hayata başladı ve taraftarlar ona olan sevgilerini göstermekten çekinmiyorlar."

