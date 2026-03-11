Avrupa, Victor Osimhen için hazırlanan koreografiyi konuşuyor! 'Galatasaray'ın kahramanı'

L'EQUIE: NEREDEYSE AĞLAYACAKTI "RAMS Park tribünlerinde, golcü oyuncunun onuruna ve vefat eden annesine saygı duruşunda bulunmak adına dev bir pankart açıldı. 'Biz bir aileyiz ve aile her şeydir' yazılı bir pankart eşliğinde yapılan bu gösteri, eski Lille forvetini derinden etkiledi. Gözle görülür şekilde duygulanan ve neredeyse ağlayacak olan Osimhen, maç başlamadan hemen önce tribünlere teşekkür etmeye gitti."

MARCA: DUYGUYU SAHAYA DA YANSITTI "Tribünler , 'Biz bir aileyiz ve aile her şeydir' sloganı altında renk ve duyguyla doluydu. Tasarım hem Osimhen'in hayatını hem de annesinin anısını yansıtıyordu. Nijeryalı forvet duygularını gizleyemedi. Maç başlamadan önce gözlerinde yaşlarla görüldü ve içten jestleri için taraftarlara teşekkür etmek üzere yanlarına gitti. Maçta ise tribünlerden gelen yoğun duyguyu doğrudan sahaya yansıttı."