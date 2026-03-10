CANLI SKOR ANA SAYFA
TFF Başkanı Hacıosmanoğlu Galatasaray'ın galibiyetini değerlendirdi!

TFF Başkanı Hacıosmanoğlu Galatasaray'ın galibiyetini değerlendirdi!

Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu, Galatasaray’ın Liverpool’u UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 turunda 1-0 mağlup ettiği karşılaşmanın ardından stat çıkışında değerlendirmelerde bulundu.

UEFA Şampiyonlar Ligi Haberleri Giriş Tarihi: 11 Mart 2026 Çarşamba 01:31
TFF Başkanı Hacıosmanoğlu Galatasaray'ın galibiyetini değerlendirdi!
TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu, Şampiyonlar Ligi'ndeki Galatasaray-Liverpool maçını RAMS Park'ta takip etti. Hacıosmanoğlu, sarı-kırmızılıların 1-0 kazandığı maçı değerlendirdi. Stadyum çıkışında maçı yorumlayan İbrahim Hacıosmanoğlu, "Galatasaray'ın performansını iyi buldum ama birkaç tane daha atmamız lazımdı. İngiltere'ye kaldı." ifadelerini kullandı.
