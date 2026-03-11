CANLI SKOR ANA SAYFA
Ziraat Türkiye Kupası
Fenerbahçe'de Tedesco'dan Mert Müldür için flaş hamle!

Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 25. haftasında sahasında Samsunspor'u konuk etmişti. Kanarya bu mücadeleden 3-2'lik skorla galip ayrılmasına karşın mücadelede Mert Müldür gösterdiği performans nedeniyle sarı-lacivertli tribünlerden tepki görmüştü. Karşılaşmanın ardından teknik direktör Tedesco'dan Mert Müldür için flaş bir hamle geldi. İşte detaylar...

Giriş Tarihi: 11 Mart 2026 Çarşamba 09:14
Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 25. haftasında sahasında Samsunspor'u Sidiki Cherif'in son dakika golüyle 3-2'lik skorla mağlup etti.

Bu karşılaşmada Mert Müldür performansı nedeniyle tribünlerin tepkisini çekmişti.

Karşılaşmanın ardından Kanarya'da dikkat çeken gelişmeler yaşandı.

Samsunspor galibiyetinin ardından teknik direktör Domenico Tedesco, oyuncularını soyunma odasının kapısında bekledi ve hepsiyle tek tek kucaklaştı.

İtalyan çalıştırıcı, yaptığı hata sonrasında tribünler tarafından ıslıklanan Mert Müldür'e destek oldu ve "Mertooo... Bravo" diyerek oyuncusuna uzun uzun sarıldı.

