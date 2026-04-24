Real Madrid uzatmalarda yıkıldı!

İspanya LaLiga'nın 33. hafta karşılaşmasında Real Betis ile Real Madrid ile kozlarını paylaştı. Estadio de La Cartuja'da oynanan mücadelede Real Betis ile Real Madrid 1-1 berabere kaldı.

Real Madrid'in golü 17. dakikada Vinicius Junior'dan gelirken Real Betis'in golünü 90+4. dakikada Hector Bellerin kaydetti.

Yaşadığı bu puan kaybıyla birlikte Real Madrid, maç fazlasıyla 74 puana yükseldi ve bitime 5 hafta kala Barcelona ile arasındaki puan farkını 8'e indirdi. Real Betis ise 50 puanla 5. sırada bulunuyor.

Milli oyuncumuz Arda Güler sakatlığı nedeniyle maçta forma giyemedi.