Anadolu Efes, Alman basketbolcu Nick Weiler-Babb'e veda etti

Kulübün açıklamasında, "2025-2026 sezonu başında takımımıza katılan Nick Weiler-Babb ile yollarımız ayrılmış bulunmaktadır. Nick Weiler-Babb'e takımımıza katkılarından dolayı teşekkür eder, kariyerinin bundan sonraki bölümünde başarılar dileriz." denildi.

Şutör gard ve kısa forvet pozisyonlarında görev alan 30 yaşındaki basketbolcu, Avrupa Ligi'nde bu sezon 37 maçta ortalama 28 dakika 47 saniye süre, maç başına ise 7,7 sayı, 3,4 ribaunt ve 4,8 asistle mücadele etti.

Basketbol Süper Ligi'nde de 28 müsabakada 22 dakika 8 saniye ortalama süre alan Weiler-Babb, 4,9 sayı, 3,5 ribaunt ve 3,8 asistle oynadı.