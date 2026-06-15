Fenerbahçe yönetiminde görev dağılımı belli oldu!

Fenerbahçe'de Aziz Yıldırım'ın başkanlığında görev dağılımı yapıldı. Barış Göktürk Başkan Vekili, Mahmut Uslu Genel Sekreter; Feridun Geçgel ve Cihan Kamer, futbol şubelerinden sorumlu olarak görev aldı.

İŞTE FENERBAHÇE'DEN YAPILAN AÇIKLAMA:

Fenerbahçe Spor Kulübü Yönetim Kurulu, mazbata sonrası ilk resmi toplantısını bugün 15 Haziran 2026 tarihinde saat 11.00 – 16.00 arasında gerçekleştirmiş olup; Yönetim Kurulu üyelerinin görev dağılımı ve gündemde bekleyen acil işlerin sonuca bağlanması üzerine istişare yapmıştır.

Görev dağılımı ve diğer konularla ilgili detaylı açıklamalar önümüzdeki günlerde yapılacak olup; Kulübümüzün resmi internet sitesinden duyurulacaktır.

Yönetim Kurulu üyelerimizin iş bölümü ve görev dağılımı sonrası kendi faaliyet alanlarında çalışmaları bugün itibari ile başlamıştır.

Sayın Aziz Yıldırım'ın başkanlığında; Sayın Barış Göktürk Başkan Vekili ve Sayın Mahmut Uslu Genel Sekreter olarak görevlendirilmiştir. Futbol şubelerinden sorumlu yöneticilerin Sayın Feridun Geçgel (Futbol A.Ş.) ve Sayın Cihan Kamer olarak görev almasına ve diğer branşlar ile detaylı görev dağılımının internet sitesi üzerinden yayımlanmasına karar verilmiştir.

Bununla birlikte, 2026-2027 futbol sezonu kombine satışlarına 17 Haziran 2026 tarihinde yenileme dönemi ile başlanacaktır.

Kamuoyunun bilgisine sunarız.

Fenerbahçe Spor Kulübü