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Haberler Basketbol TOFAŞ, ABD'li forvet Gabe Brown'u kadrosuna kattı

TOFAŞ, ABD'li forvet Gabe Brown'u kadrosuna kattı

TOFAŞ Basketbol Takımı, ABD'li forvet Gabe Brown ile sözleşme imzaladı.

Basketbol Haberleri Giriş Tarihi: 15 Haziran 2026 20:07
TOFAŞ, ABD'li forvet Gabe Brown'u kadrosuna kattı

Kulübün açıklamasına göre mavi-yeşilli ekip, 2026-27 sezonu kadro yapılanması kapsamında Fransa'da SIG Strasbourg forması giyen ABD'li oyuncu Gabe Brown ile anlaşma sağladı.

Avrupa'ya ilk adımını 2023-24 sezonunda İtalya'nın Varesa Basket takımıyla atan Brown, daha sonra Trapani Shark forması giydi. Brown, 2025-26 sezonunda SIG Strasbourg formasıyla Fransa Ligi'nde 31 maçta 13,6 sayı, 3,1 ribaund ve 0,8 asist ortalamaları elde etti.

2000 doğumlu, 201 santimetre boyundaki basketbolcu, kısa forvet (3) ve uzun forvet (4) pozisyonlarında görev yapıyor.

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