Udinese Zaniolo'nun satın alma opsiyonunu kullandı!

Galatasaray'dan geçtiğimiz sezon satın alma opsiyonuyla Udinese'ye kiralanan Nicolo Zaniolo, kariyerine İtalya'da devam edecek.

Udinese Kulübü, 26 yaşındaki futbolcunun satın alma opsiyonunun kullanıldığını ve oyuncuyla 2029 yılına kadar geçerli sözleşme imzalandığını duyurdu.

İtalyan gazeteci Fabrizio Romano'nun haberine göre Udinese, transfer karşılığında Galatasaray'a 5 milyon euro bonservis bedeli ödeyecek. Ayrıca sarı-kırmızılı kulüp, oyuncunun gelecekteki satışından yüzde 50 pay alma hakkına sahip olacak.

Geride kalan sezonda Udinese formasıyla başarılı bir performans sergileyen Zaniolo, tüm kulvarlarda çıktığı 34 maçta 6 gol ve 6 asistlik katkı sağladı.

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