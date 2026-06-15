CANLI SKOR ANA SAYFA
  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. ATV
    4. A2TV
    5. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Tv
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Galatasaray Udinese Zaniolo'nun satın alma opsiyonunu kullandı!

Udinese Zaniolo'nun satın alma opsiyonunu kullandı!

Udinese'de kiralık olarak forma terleten Nicolo Zaniolo'nun, Galatasaray'daki geleceği büyük merak konusu haline gelmişti. Son olarak sarı-kırmızılılarda ayrılık resmen gerçekleşti. Udinese, İtalyan yıldızın satın alma opsiyonunu kullandı.

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 15 Haziran 2026 22:49 Güncelleme Tarihi: 15 Haziran 2026 23:36
Udinese Zaniolo'nun satın alma opsiyonunu kullandı!

Galatasaray'dan geçtiğimiz sezon satın alma opsiyonuyla Udinese'ye kiralanan Nicolo Zaniolo, kariyerine İtalya'da devam edecek.

Udinese Kulübü, 26 yaşındaki futbolcunun satın alma opsiyonunun kullanıldığını ve oyuncuyla 2029 yılına kadar geçerli sözleşme imzalandığını duyurdu.

İtalyan gazeteci Fabrizio Romano'nun haberine göre Udinese, transfer karşılığında Galatasaray'a 5 milyon euro bonservis bedeli ödeyecek. Ayrıca sarı-kırmızılı kulüp, oyuncunun gelecekteki satışından yüzde 50 pay alma hakkına sahip olacak.

Geride kalan sezonda Udinese formasıyla başarılı bir performans sergileyen Zaniolo, tüm kulvarlarda çıktığı 34 maçta 6 gol ve 6 asistlik katkı sağladı.

İŞTE UDINESE'DEN YAPILAN PAYLAŞIM:

Belçika-Mısır | CANLI
Greenwood transferinde domino etkisi!
DİĞER
Torino - Juventus maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? İtalya Serie A maç günü!
ABD Hava Kuvvetleri'ne ait B-52 Stratofortress bombardıman uçağı düştü
Son dakika Galatasaray haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
İspanya'ya ile Yeşil Burun Adaları berabere kaldı!
F.Bahçe Beko seride skoru eşitledi!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
G.Saray'da yıldız isimle yollar ayrıldı! G.Saray'da yıldız isimle yollar ayrıldı! 22:49
G.Saray'a Belçikalı golcü! Icardi'nin yerine... G.Saray'a Belçikalı golcü! Icardi'nin yerine... 22:44
TOFAŞ, Gabe Brown'u kadrosuna kattı TOFAŞ, Gabe Brown'u kadrosuna kattı 20:07
F.Bahçe yönetiminde görev dağılımı belli oldu! F.Bahçe yönetiminde görev dağılımı belli oldu! 17:36
F.Bahçe Beko seride skoru eşitledi! F.Bahçe Beko seride skoru eşitledi! 19:23
Panathinaikos, Ergin Ataman ile yollarını ayırdı Panathinaikos, Ergin Ataman ile yollarını ayırdı 19:48
Daha Eski
Trabzonspor transferi duyurdu Trabzonspor transferi duyurdu 19:54
A. Efes'te Nick Weiler-Babb ile yollar ayrıldı A. Efes'te Nick Weiler-Babb ile yollar ayrıldı 19:59
Beşiktaş pivot Atahan Akçam'ı kadrosuna kattı Beşiktaş pivot Atahan Akçam'ı kadrosuna kattı 20:03
F.Bahçe'ye transfer şoku! Yönetim şaştı kaldı F.Bahçe'ye transfer şoku! Yönetim şaştı kaldı 12:01
Cucurella resmen açıklandı! 6 aylık transfer... Cucurella resmen açıklandı! 6 aylık transfer... 12:10
Günün transfer sürprizi! Vaclav Cerny... Günün transfer sürprizi! Vaclav Cerny... 12:42