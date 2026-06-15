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Haberler Basketbol Panathinaikos, Ergin Ataman ile yollarını ayırdı

Panathinaikos, Ergin Ataman ile yollarını ayırdı

Yunan ekibi Panathinaikos, Başantrenör Ergin Ataman ile yolların ayrıldığını açıkladı.

Basketbol Haberleri Giriş Tarihi: 15 Haziran 2026 19:48
Panathinaikos, Ergin Ataman ile yollarını ayırdı

Panathinaikos Basketbol Takımı'nda Türk Başantrenör Ergin Ataman dönemi sona erdi. 2023 yılında göreve başlayan ve aynı zamanda A Milli Erkek Basketbol Takımı'nın başantrenörlüğünü de yapan Ataman, takımını 2024 yılında Euroleague şampiyonluğuna, 1 kez de Yunanistan Ligi'nde şampiyonluğa taşıdı. Ataman bu süre zarfında 2 kez de Yunanistan Kupası'nı kazandı.

Ergin Ataman yönetimindeki yeşil-beyazlılar bu sezon ise Atina'da düzenlenen Final Four'a katılamadı ve Yunanistan Ligi'nde şampiyonluğu ezeli rakibi Olympiakos'a kaptırdı.

Panathinaikos Başkanı Dimitris Giannakopoulos ile görüşme yapan Ataman'ın durumu da netlik kazanırken, kulübün sosyal medya hesabından teşekkür mesajı paylaşıldı.

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