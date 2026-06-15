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Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Galatasaray Galatasaray'a Belçikalı golcü! Mauro Icardi ayrılırsa...

Galatasaray'a Belçikalı golcü! Mauro Icardi ayrılırsa...

Süper Lig devlerinden Galatasaray'da Mauro Icardi'nin geleceği belirsizliğini koruyor. Cimbom, Arjantinli yıldızın ayrılık ihtimaline karşı B planını yaptı. Sarı-kırmızılılar, Belçikalı o golcü ile yakından ilgilenmeye başladı. İşte detaylar...

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 15 Haziran 2026 22:44
Galatasaray'a Belçikalı golcü! Mauro Icardi ayrılırsa...

Trendyol Süper Lig'in son şampiyonu Galatasaray, unvanını korumak adına transfer çalışmalarına başladı.

Galatasaray'a Belçikalı golcü! Mauro Icardi ayrılırsa...

Şampiyonlar Ligi ve lig hedefleri doğrultusunda kadrosunu güçlendirmek isteyen sarı-kırmızılılar, Mauro Icardi'yi takımda tutmak istiyor.

Galatasaray'a Belçikalı golcü! Mauro Icardi ayrılırsa...

Arjantinli yıldız ile yapılan sözleşme uzatma görüşmelerinden herhangi bir sonuç alınamaması üzerine yeni adayların üzerinden geçiliyor.

Galatasaray'a Belçikalı golcü! Mauro Icardi ayrılırsa...

Icardi'nin takımdan ayrılması halinde santrfor pozisyonunda 10+4 kontenjanından yararlanmayı hedefleyen Galatasaray, Belçikalı genç ismi listesine eklendi.

Galatasaray'a Belçikalı golcü! Mauro Icardi ayrılırsa...

O Jogo'da yer alan habere göre sarı-kırmızılılar, Saint-Etienne forması giyen Lucas Stassin ile ilgileniyor.

Galatasaray'a Belçikalı golcü! Mauro Icardi ayrılırsa...

Adı daha önce Sporting ve Porto ile de transfer dedikodularında anılan 21 yaşındaki oyuncuyu Galatasaray'ın yanı sıra Braga da yakından izliyor.

Galatasaray'a Belçikalı golcü! Mauro Icardi ayrılırsa...

Play-off'ta Nice karşısında istediği sonucu alamayan ve gelecek sezon da Ligue 2'de mücadele edecek olan Saint Etienne, Belçikalı oyuncu için 15 milyon euro talep ediyor.

Galatasaray'a Belçikalı golcü! Mauro Icardi ayrılırsa...

SEZON PERFORMANSI

Bu sezon Saint Etienne formasıyla 35 maçta görev alan Stassin, 11 gol ve 9 asistlik katkı sergiledi.

Galatasaray'a Belçikalı golcü! Mauro Icardi ayrılırsa...

Fransız ekibiyle 2028'e kadar sözleşmesi bulunan genç oyuncunun piyasa değeri 15 milyon euro olarak gösteriliyor.

Galatasaray'a Belçikalı golcü! Mauro Icardi ayrılırsa...

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