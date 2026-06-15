Galatasaray'a Belçikalı golcü! Mauro Icardi ayrılırsa...

Süper Lig devlerinden Galatasaray'da Mauro Icardi'nin geleceği belirsizliğini koruyor. Cimbom, Arjantinli yıldızın ayrılık ihtimaline karşı B planını yaptı. Sarı-kırmızılılar, Belçikalı o golcü ile yakından ilgilenmeye başladı. İşte detaylar...
Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 15 Haziran 2026 22:44
Trendyol Süper Lig'in son şampiyonu Galatasaray, unvanını korumak adına transfer çalışmalarına başladı.
Şampiyonlar Ligi ve lig hedefleri doğrultusunda kadrosunu güçlendirmek isteyen sarı-kırmızılılar, Mauro Icardi'yi takımda tutmak istiyor.
Arjantinli yıldız ile yapılan sözleşme uzatma görüşmelerinden herhangi bir sonuç alınamaması üzerine yeni adayların üzerinden geçiliyor.
Icardi'nin takımdan ayrılması halinde santrfor pozisyonunda 10+4 kontenjanından yararlanmayı hedefleyen Galatasaray, Belçikalı genç ismi listesine eklendi.
O Jogo'da yer alan habere göre sarı-kırmızılılar, Saint-Etienne forması giyen Lucas Stassin ile ilgileniyor.
Adı daha önce Sporting ve Porto ile de transfer dedikodularında anılan 21 yaşındaki oyuncuyu Galatasaray'ın yanı sıra Braga da yakından izliyor.
Play-off'ta Nice karşısında istediği sonucu alamayan ve gelecek sezon da Ligue 2'de mücadele edecek olan Saint Etienne, Belçikalı oyuncu için 15 milyon euro talep ediyor.
SEZON PERFORMANSI
Bu sezon Saint Etienne formasıyla 35 maçta görev alan Stassin, 11 gol ve 9 asistlik katkı sergiledi.
Fransız ekibiyle 2028'e kadar sözleşmesi bulunan genç oyuncunun piyasa değeri 15 milyon euro olarak gösteriliyor.