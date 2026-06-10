Rafael Leao'dan Jorge Jesus itirafı!
Transferde adı Fenerbahçe ve Galatasaray ile anılan Rafael Leao, ülkesi Portekiz basınına vermiş olduğu röportaj ile gündem oldu. AC Milan'dan ayrılacağını yineleyen yıldız forvet, Jorge Jesus sözleri ile özellikle sarı-lacivertli taraftarların dikkatini çekti. İşte detaylar...
Süper Lig Haberleri Giriş Tarihi: 10 Haziran 2026 18:20
"GELECEĞİN NE GETİRECEĞİ BELLİ OLMAZ AMA..."
AC Milan'a veda edeceğini bir kez daha vurgulayan Leao, "Milan'dan ayrılma ihtimalim mi? Milan'da hedeflediğim her şeyi zaten başardım. Futbolda asla asla denmez. Geleceğin ne getireceği belli olmaz ama eğer böyle bir şey olursa, buradan çok mutlu ayrılacağım. Kulübü hak ettiği yere taşımaya katkıda bulunduğum için memnun olacağım." dedi.
Öte yandan 27 yaşındaki forvet, Al-Nassr'a şampiyonlukla veda eden ve bir dönem Fenerbahçe'de de görev almış teknik direktör Jorge Jesus ile ilgili açıklamalarıyla dikkat çekti.
"BANA ŞANS VEREN İLK TEKNİK DİREKTÖRDÜ"
Rafael Leao, "Jorge Jesus'un antrenörlüğünde çalışmayı çok isterdim. Bana ilk şans veren teknik direktördü. Bence Stefano Pioli'den sonra sahip olduğum en iyi teknik direktördü." dedi.
Jesus, Sporting Lizbon döneminde genç oyuncuları A takıma kazandırırken, Leao'nun ön plana çıkmasında önemli rol oynayan isimlerden biri olmuştu.
RONALDO ÖVGÜSÜ
Portekizli yıldız aynı zamanda Cristiano Ronaldo'dan "Çocukluk idolümdü. Çocuklarım için de idol olacak. Her zaman bir idol olarak kalacak." dedi.
Güncel piyasa değeri 50 milyon euro olarak gösterilen Rafael Leao, yaz transfer dönemini hareketli geçirmesi beklenen isimler arasında.
İşte RTP'de yer alan o haber...
DİĞER
Günün Spor ManşetleriTüm Manşetler
Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.