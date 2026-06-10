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Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Süper Lig Rafael Leao'dan Jorge Jesus itirafı!

Rafael Leao'dan Jorge Jesus itirafı!

Transferde adı Fenerbahçe ve Galatasaray ile anılan Rafael Leao, ülkesi Portekiz basınına vermiş olduğu röportaj ile gündem oldu. AC Milan'dan ayrılacağını yineleyen yıldız forvet, Jorge Jesus sözleri ile özellikle sarı-lacivertli taraftarların dikkatini çekti. İşte detaylar...

Süper Lig Haberleri Giriş Tarihi: 10 Haziran 2026 18:20
ÖMER ÇAĞRI AKDERE
Rafael Leao'dan Jorge Jesus itirafı!

Trendyol Süper Lig'de takımlar, gelecek sezon için belirledikleri hedefler doğrultusunda yaz transfer dönemi çalışmalarını sürdürüyor.

Rafael Leao'dan Jorge Jesus itirafı!

Taraftarların gözü özellikle Fenerbahçe ile Galatasaray arasındaki transfer yarışına çevrilmişken dikkat çeken bir gelişme yaşandı.

Rafael Leao'dan Jorge Jesus itirafı!

Adı sık sık ezeli rakipler ile anılan Rafael Leao, Portekiz basınına yapmış olduğu açıklama ile gündem oldu.

Rafael Leao'dan Jorge Jesus itirafı!

"GELECEĞİN NE GETİRECEĞİ BELLİ OLMAZ AMA..."

AC Milan'a veda edeceğini bir kez daha vurgulayan Leao, "Milan'dan ayrılma ihtimalim mi? Milan'da hedeflediğim her şeyi zaten başardım. Futbolda asla asla denmez. Geleceğin ne getireceği belli olmaz ama eğer böyle bir şey olursa, buradan çok mutlu ayrılacağım. Kulübü hak ettiği yere taşımaya katkıda bulunduğum için memnun olacağım." dedi.

Rafael Leao'dan Jorge Jesus itirafı!

Öte yandan 27 yaşındaki forvet, Al-Nassr'a şampiyonlukla veda eden ve bir dönem Fenerbahçe'de de görev almış teknik direktör Jorge Jesus ile ilgili açıklamalarıyla dikkat çekti.

Rafael Leao'dan Jorge Jesus itirafı!

"BANA ŞANS VEREN İLK TEKNİK DİREKTÖRDÜ"

Rafael Leao, "Jorge Jesus'un antrenörlüğünde çalışmayı çok isterdim. Bana ilk şans veren teknik direktördü. Bence Stefano Pioli'den sonra sahip olduğum en iyi teknik direktördü." dedi.

Rafael Leao'dan Jorge Jesus itirafı!

Jesus, Sporting Lizbon döneminde genç oyuncuları A takıma kazandırırken, Leao'nun ön plana çıkmasında önemli rol oynayan isimlerden biri olmuştu.

Rafael Leao'dan Jorge Jesus itirafı!

RONALDO ÖVGÜSÜ

Portekizli yıldız aynı zamanda Cristiano Ronaldo'dan "Çocukluk idolümdü. Çocuklarım için de idol olacak. Her zaman bir idol olarak kalacak." dedi.

Rafael Leao'dan Jorge Jesus itirafı!

Güncel piyasa değeri 50 milyon euro olarak gösterilen Rafael Leao, yaz transfer dönemini hareketli geçirmesi beklenen isimler arasında.

Rafael Leao'dan Jorge Jesus itirafı!

İşte RTP'de yer alan o haber...

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