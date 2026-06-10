Rafael Leao'dan Jorge Jesus itirafı!

"GELECEĞİN NE GETİRECEĞİ BELLİ OLMAZ AMA..." AC Milan'a veda edeceğini bir kez daha vurgulayan Leao, "Milan'dan ayrılma ihtimalim mi? Milan'da hedeflediğim her şeyi zaten başardım. Futbolda asla asla denmez. Geleceğin ne getireceği belli olmaz ama eğer böyle bir şey olursa, buradan çok mutlu ayrılacağım. Kulübü hak ettiği yere taşımaya katkıda bulunduğum için memnun olacağım." dedi.