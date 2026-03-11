Bam Adebayo'dan tarihi rekor! Bir maçta 83 sayı attı

Amerikan Basketbol Ligi'nde (NBA) tarihi bir gece yaşandı. Miami Heat forması giyen Bam Adebayo, takımının sahasında Washington Wizards'ı 150-129 yendiği maçta 83 sayı atarak Kobe Bryant'ın 81 sayılık rekorunu geride bıraktı.

NBA tarihinde en fazla sayı rekoruysa 1962 yılında Philadelphia Warriors formasıyla New York Knicks'e 100 sayı atan Wilt Chamberlain'de bulunuyor.

SERBEST ATIŞTA DA REKOR KIRDI

Öte yandan Bam Adebayo, kullandığı 43 serbest atışın 36'sını sayıya çevirerek NBA'de bir maçta en fazla serbest atıştan sayı bulan oyuncu oldu.