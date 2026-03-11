CANLI SKOR ANA SAYFA
  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. ATV
    4. A2TV
    5. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Tv
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Ziraat Türkiye Kupası
Haberler NBA Bam Adebayo'dan tarihi rekor! Bir maçta 83 sayı attı

Bam Adebayo'dan tarihi rekor! Bir maçta 83 sayı attı

NBA'de Miami Heat forması giyen Bam Adebayo, takımının Washington Wizards'ı 150-129 yendiği karşılaşmada 83 sayı atarak bir maçta en fazla sayı atan ikinci oyuncu olarak tarihe geçti.

NBA Haberleri Giriş Tarihi: 11 Mart 2026 Çarşamba 09:34
Bam Adebayo'dan tarihi rekor! Bir maçta 83 sayı attı

Amerikan Basketbol Ligi'nde (NBA) tarihi bir gece yaşandı. Miami Heat forması giyen Bam Adebayo, takımının sahasında Washington Wizards'ı 150-129 yendiği maçta 83 sayı atarak Kobe Bryant'ın 81 sayılık rekorunu geride bıraktı.

NBA tarihinde en fazla sayı rekoruysa 1962 yılında Philadelphia Warriors formasıyla New York Knicks'e 100 sayı atan Wilt Chamberlain'de bulunuyor.

SERBEST ATIŞTA DA REKOR KIRDI

Öte yandan Bam Adebayo, kullandığı 43 serbest atışın 36'sını sayıya çevirerek NBA'de bir maçta en fazla serbest atıştan sayı bulan oyuncu oldu.

Maçın ardından G.Saray'a büyük övgü!
G.Saray'ın Liverpool zaferi dış basında!
DİĞER
Yeşilçam’ın yıldızı gözyaşlarıyla seslendi... Usta oyuncu Aynur Aydan’dan duygusal çağrı: "Hala oynamak istiyorum"
ABD-İsrail-İran savaşında 12'nci gün | Trump: 16 mayın döşeme gemisini vurduk
Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
F.Bahçe'den sürpriz transfer hamlesi!
G.Saray'da Icardi gerçeği! L'Pool maçında...
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Sara'nın hayali gerçek oluyor! Liverpool maçı sonrası açıklandı Sara'nın hayali gerçek oluyor! Liverpool maçı sonrası açıklandı 09:21
Tedesco'dan Mert Müldür için flaş hamle! Tedesco'dan Mert Müldür için flaş hamle! 09:14
Maçın ardından G.Saray'a büyük övgü! Maçın ardından G.Saray'a büyük övgü! 08:24
Hacıosmanoğlu G.Saray'ın galibiyetini değerlendirdi! Hacıosmanoğlu G.Saray'ın galibiyetini değerlendirdi! 01:31
Hacıosmanoğlu G.Saray'ın galibiyetini değerlendirdi! Hacıosmanoğlu G.Saray'ın galibiyetini değerlendirdi! 01:31
VakıfBank'tan müthiş geri dönüş! VakıfBank'tan müthiş geri dönüş! 01:26
Daha Eski
G.Saray'ın Liverpool zaferi dış basında! G.Saray'ın Liverpool zaferi dış basında! 01:18
G.Saray kazandı yapay zekanın hesabı değişti! G.Saray kazandı yapay zekanın hesabı değişti! 01:18
G.Saray Liverpool'u yine devirdi! G.Saray Liverpool'u yine devirdi! 01:18
Osimhen maç sonu korkuttu! Osimhen maç sonu korkuttu! 01:18
Okan Buruk İngilizlere karşı üstün! Okan Buruk İngilizlere karşı üstün! 01:17
G.Saray kazandı! Ülke puanımız yükseldi G.Saray kazandı! Ülke puanımız yükseldi 01:17