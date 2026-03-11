CANLI SKOR ANA SAYFA
  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. ATV
    4. A2TV
    5. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Tv
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Galatasaray Galatasaray'da Mauro Icardi gerçeği! Liverpool maçında oynamama sebebi...

Galatasaray'da Mauro Icardi gerçeği! Liverpool maçında oynamama sebebi...

Galatasaray'da Mauro Icardi ile ilgili transfer iddiaları dikkat çekerken Arjantinli golcünün Liverpool maçında süre almamasının ardından gerçek ortaya çıktı. Stattan ayrılırken sinirli ve üzgün olduğu görüntülenen Icardi'nin yönetim ile arasındaki 'özel hayat' krizinin büyüdüğü öne sürüldü. İşte detaylar... | Son dakika GS spor haberleri

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 11 Mart 2026 Çarşamba 09:34
ÖMER ÇAĞRI AKDERE
Galatasaray'da Mauro Icardi gerçeği! Liverpool maçında oynamama sebebi...

Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 turu eşleşmesi ilk maçında sahasında Liverpool'u ağırladı.

Galatasaray'da Mauro Icardi gerçeği! Liverpool maçında oynamama sebebi...

RAMS Park'ta oynanan mücadeleyi sarı-kırmızılılar 1-0 kazanırken galibiyeti getiren gol, 7. dakikada Mario Lemina'dan geldi.

Galatasaray'da Mauro Icardi gerçeği! Liverpool maçında oynamama sebebi...

Mücadeleye yedek kulübesinde başlayan ve forma şansı bulamayan Mauro Icardi ile ilgili maçın ardından çeşitli iddialar öne sürüldü.

Galatasaray'da Mauro Icardi gerçeği! Liverpool maçında oynamama sebebi...

Arjantinli oyuncunun stattan ayrılırken sinirli ve üzgün olduğu görüntülenmesinin ardından gerçek ortaya çıktı.

Galatasaray'da Mauro Icardi gerçeği! Liverpool maçında oynamama sebebi...

fotomac.com.tr editörü Ömer Çağrı Akdere'nin derlediği habere göre Icardi, kritik maç öncesi gerçekleştirilen antrenmanları ihmal ettiği aktarıldı.

Galatasaray'da Mauro Icardi gerçeği! Liverpool maçında oynamama sebebi...

Özel hayatı ile sık sık gündem olan yıldız golcü, kız arkadaşı China Suarez'in doğum gününü kutlamak üzere dev maçtan 2 gün önce görkemli bir organizasyon düzenledi.

Galatasaray'da Mauro Icardi gerçeği! Liverpool maçında oynamama sebebi...

Yönetim, yakın zamanda Icardi ile bir görüşme gerçekleştirmiş ve tecrübeli oyuncudan turnuvaya daha fazla odaklanmasını istemişti.

Galatasaray'da Mauro Icardi gerçeği! Liverpool maçında oynamama sebebi...

Yaşanan bu gelişmenin 33 yaşındaki oyuncu için bir dönüm noktası olabileceği aktarıldı.

Galatasaray'da Mauro Icardi gerçeği! Liverpool maçında oynamama sebebi...

Galatasaray ile sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan Arjantinli santrforun bir süredir yönetim ile yaşadığı problemlerin ardından sözleşme yenileme ihtimali gün geçtikçe azalıyor.

Galatasaray'da Mauro Icardi gerçeği! Liverpool maçında oynamama sebebi...

Icardi'nin kendisine talip olan takımları kız arkadaşı China Suarez ile birlikte ciddi bir şekilde değerlendirmeye aldığı öne sürülüyor.

Maçın ardından G.Saray'a büyük övgü!
G.Saray'ın Liverpool zaferi dış basında!
DİĞER
Gasperini Beşiktaş’a gelmesine engel oldu! Roma’dan transfere izin çıkmadı...
ABD-İsrail-İran savaşında 12'nci gün | Trump: 16 mayın döşeme gemisini vurduk
Son dakika Galatasaray haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
F.Bahçe'den sürpriz transfer hamlesi!
G.Saray kazandı yapay zekanın hesabı değişti!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Sara'nın hayali gerçek oluyor! Liverpool maçı sonrası açıklandı Sara'nın hayali gerçek oluyor! Liverpool maçı sonrası açıklandı 09:21
Tedesco'dan Mert Müldür için flaş hamle! Tedesco'dan Mert Müldür için flaş hamle! 09:14
Maçın ardından G.Saray'a büyük övgü! Maçın ardından G.Saray'a büyük övgü! 08:24
Hacıosmanoğlu G.Saray'ın galibiyetini değerlendirdi! Hacıosmanoğlu G.Saray'ın galibiyetini değerlendirdi! 01:31
Hacıosmanoğlu G.Saray'ın galibiyetini değerlendirdi! Hacıosmanoğlu G.Saray'ın galibiyetini değerlendirdi! 01:31
VakıfBank'tan müthiş geri dönüş! VakıfBank'tan müthiş geri dönüş! 01:26
Daha Eski
G.Saray'ın Liverpool zaferi dış basında! G.Saray'ın Liverpool zaferi dış basında! 01:18
G.Saray kazandı yapay zekanın hesabı değişti! G.Saray kazandı yapay zekanın hesabı değişti! 01:18
G.Saray Liverpool'u yine devirdi! G.Saray Liverpool'u yine devirdi! 01:18
Osimhen maç sonu korkuttu! Osimhen maç sonu korkuttu! 01:18
Okan Buruk İngilizlere karşı üstün! Okan Buruk İngilizlere karşı üstün! 01:17
G.Saray kazandı! Ülke puanımız yükseldi G.Saray kazandı! Ülke puanımız yükseldi 01:17