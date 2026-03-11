Galatasaray'da Mauro Icardi gerçeği! Liverpool maçında oynamama sebebi...
Galatasaray'da Mauro Icardi ile ilgili transfer iddiaları dikkat çekerken Arjantinli golcünün Liverpool maçında süre almamasının ardından gerçek ortaya çıktı. Stattan ayrılırken sinirli ve üzgün olduğu görüntülenen Icardi'nin yönetim ile arasındaki 'özel hayat' krizinin büyüdüğü öne sürüldü.
11 Mart 2026
Arjantinli oyuncunun stattan ayrılırken sinirli ve üzgün olduğu görüntülenmesinin ardından gerçek ortaya çıktı.
fotomac.com.tr editörü Ömer Çağrı Akdere'nin derlediği habere göre Icardi, kritik maç öncesi gerçekleştirilen antrenmanları ihmal ettiği aktarıldı.
Özel hayatı ile sık sık gündem olan yıldız golcü, kız arkadaşı China Suarez'in doğum gününü kutlamak üzere dev maçtan 2 gün önce görkemli bir organizasyon düzenledi.
Yönetim, yakın zamanda Icardi ile bir görüşme gerçekleştirmiş ve tecrübeli oyuncudan turnuvaya daha fazla odaklanmasını istemişti.
Yaşanan bu gelişmenin 33 yaşındaki oyuncu için bir dönüm noktası olabileceği aktarıldı.
Galatasaray ile sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan Arjantinli santrforun bir süredir yönetim ile yaşadığı problemlerin ardından sözleşme yenileme ihtimali gün geçtikçe azalıyor.
Icardi'nin kendisine talip olan takımları kız arkadaşı China Suarez ile birlikte ciddi bir şekilde değerlendirmeye aldığı öne sürülüyor.
