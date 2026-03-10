Galatasaray'ın Liverpool galibiyeti yabancı basında! İşte atılan manşetler
UEFA Şampiyonlar Ligi Son 16 Turu ilk maçında sahasında Liverpool'u konuk eden Galatasaray rakibini 1-0 mağlup etti. Cimbom'un bu galibiyeti dış basında da manşetlere taşındı. İşte yabancı basında G.Saray'ın zaferi için atılan manşetler ve "cehennem" vurgusu...
Galatasaray'ın Liverpool'u RAMS Park'ta Lemina'nın golüyle 1-0 mağlup ettiği son 16 turu ilk maçı sonrası yabancı basında "cehennem" vurgusu... İşte dış basında maç sonrası atılan manşetler...
Arne Slot'un talebeleri İstanbul'da hırpalanmaktan zor kurtuldu. (Daily Mail)
Bu da kabul! Kırmızılar, İstanbul'dan sadece tek gollü yenilgi ile kurtulabildi (The Sun)
Gala çok ciddi! Eski Juventuslu attı, Liverpool İstanbul'da kaybetti. (La Gazzetta dello Sport)
Liverpool, bu ne karmaşa! Galatasaray karşısında Liverpool'un en büyük rakibi kendisiydi. (AS)
Liverpool, Türk cehenneminde yine yandı! (Marca)
Liverpool, Arne Slot'un 100. maçında İstanbul'da Galatasaray'a kaybetti. (BBC Sport)
G.Saray, Liverpool'u yine yendi! Türk ekibi maç boyunca üstün oynadı ve kazandı ama rövanş için çok daha rahat bir skor elde edebilirdi. ( A Bola)
Galatasaray, Liverpool'u şaşırttı ve Şampiyonlar Ligi Son 16 turunda avantajı yakaladı. (O Jogo)
İstanbul'da sürpriz! Liverpool, Galatasaray karşısında mağlup oldu ve rövanş öncesi dezavantajlı duruma düştü. (Record)