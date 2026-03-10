CANLI SKOR ANA SAYFA
  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. ATV
    4. A2TV
    5. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Tv
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Ziraat Türkiye Kupası
Haberler UEFA Şampiyonlar Ligi Bayern Münih'ten Bergamo'da şov! Atalanta ağlarına 6 gol birden attılar

Bayern Münih'ten Bergamo'da şov! Atalanta ağlarına 6 gol birden attılar

UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 turu ilk maçında Bayern Münih, Atalanta deplasmanına konuk oldu. Alman devi mücadeleyi 6-1 skorla kazanarak evinde oynayacağı rövanş maçı öncesi çeyrek final kapısını adeta ardına kadar araladı. İşte maçın detayları...

UEFA Şampiyonlar Ligi Haberleri Giriş Tarihi: 11 Mart 2026 Çarşamba 01:11
Bayern Münih'ten Bergamo'da şov! Atalanta ağlarına 6 gol birden attılar

Bayern Münih, UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 turu ilk maçında Atalanta'yı deplasmanda 6-1 mağlup etti ve sahasındaki rövanş maçı öncesi avantajlı skoru elde etti.

Konuk ekibe galibiyeti getiren golleri 12. dakikada Josip Stanisic, 22. ile 64. dakikalarda Michael Olise, 25. dakikada Serge Gnabry, 52. dakikada Nicolas Jackson e 67. dakikada Jamal Musiala kaydetti. Konuk ekibin tek golü ise 90+3. dakikada Mario Pasalic'ten geldi.

İki takım arasındaki rövanş maçı 18 Mart Çarşamba günü Bayern Münih'in stadı olan Allianz Arena'da oynanacak.

G.Saray kazandı yapay zekanın hesabı değişti!
G.Saray Liverpool'u yine devirdi!
DİĞER
Gülsim Ali’den çok konuşulacak oyuncu itirafı! "Karaktere çok inanma dedim..."
Savaşın 11'inci gününde Trump "İran ile görüşebilirim" dedi: ABD THAAD'ı Orta Doğu'ya kaydırıyor
Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Osimhen maç sonu korkuttu!
Okan Buruk İngilizlere karşı üstün!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Arne Slot: Hayal kırıklığı diyemem ama... Arne Slot: Hayal kırıklığı diyemem ama... 00:46
Virgil van Dijk'tan RAMS Park'taki atmosfere övgü! Virgil van Dijk'tan RAMS Park'taki atmosfere övgü! 00:25
G.Saray kazandı yapay zekanın hesabı değişti! G.Saray kazandı yapay zekanın hesabı değişti! 00:07
G.Saray İsrail ekibine şans tanımadı G.Saray İsrail ekibine şans tanımadı 23:50
Osimhen maç sonu korkuttu! Osimhen maç sonu korkuttu! 23:47
Barış Alper'den Van Dijk sözleri! Barış Alper'den Van Dijk sözleri! 23:30
Daha Eski
G.Saray Liverpool'u Ali Sami Yen'den Çıkartmıyor! G.Saray Liverpool'u Ali Sami Yen'den Çıkartmıyor! 23:23
Victor Osimhen: Biz bir aileyiz Victor Osimhen: Biz bir aileyiz 23:23
Okan Buruk: Türk futbolu için önemli ve prestijli bir galibiyet Okan Buruk: Türk futbolu için önemli ve prestijli bir galibiyet 23:20
Mario Lemina: Anfield'daki maç zor olacak Mario Lemina: Anfield'daki maç zor olacak 23:09
Manisa FK 3 puanı 3 golle aldı! Manisa FK 3 puanı 3 golle aldı! 23:04
G.Saray kazandı! Ülke puanımız yükseldi G.Saray kazandı! Ülke puanımız yükseldi 22:59