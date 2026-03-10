Bayern Münih'ten Bergamo'da şov! Atalanta ağlarına 6 gol birden attılar

Bayern Münih, UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 turu ilk maçında Atalanta'yı deplasmanda 6-1 mağlup etti ve sahasındaki rövanş maçı öncesi avantajlı skoru elde etti.

Konuk ekibe galibiyeti getiren golleri 12. dakikada Josip Stanisic, 22. ile 64. dakikalarda Michael Olise, 25. dakikada Serge Gnabry, 52. dakikada Nicolas Jackson e 67. dakikada Jamal Musiala kaydetti. Konuk ekibin tek golü ise 90+3. dakikada Mario Pasalic'ten geldi.

İki takım arasındaki rövanş maçı 18 Mart Çarşamba günü Bayern Münih'in stadı olan Allianz Arena'da oynanacak.