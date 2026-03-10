CANLI SKOR ANA SAYFA
Atletico Madrid, evinde Tottenham Hotspur'u devirdi. Çeyrek final kapısını araladı

UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 turu ilk maçında Atletico Madrid, evinde Tottenham Hotspur'u ağırladı. İspanyol devi mücadeleyi 5-2 skorla kazanarak deplasmanda oynayacağı rövanş maçı öncesi çeyrek final kapısını araladı. İşte maçın detayları...

Avrupa’dan Futbol Haberleri Giriş Tarihi: 11 Mart 2026 Çarşamba 01:14
Atletico Madrid, UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 turu ilk maçında Tottenham Hotspur'u evinde 5-2 mağlup etti ve deplasmandaki maçı öncesi avantajlı skoru elde etti.

Ev sahibi ekibe galibiyeti getiren golleri 6. dakika Marcos Llorente, 14. dakika Antoine Griezmann, 15 ve 55. dakika Julian Alvarez ve 22. dakika Le Normand kaydetti. Konuk ekibin iki golü ise 26. dakika Pedro Porro ve 76. dakika Dominic Solanke'den geldi.

İki takım arasındaki rövanş maçı 18 Mart Çarşamba günü Tottenham Hotspur'un stadı olan Tottenham Hotspur Stadyumu'nda oynanacak.

