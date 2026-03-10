Okan Buruk'un İngilizlere kurduğu üstünlük! Flaş istatisitk

UEFA Şampiyonlar Ligi ilk maçında Galatasaray, evinde Liverpool'u Mario Lemina'nın 7. dakikada kaydetmiş olduğu golle 1-0 mağlup etmeyi başardı. Bu sezon Okan Buruk yönetimindeki Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'ndeki başarısı göz dolduruyor. Deneyimli teknik adam Liverpool galibiyeti ile birlikte önemli bir başarıya imza attı.

İŞTE O BAŞARI

Okan Buruk, Galatasaray'ın başında olduğu ilk dönemden bu yana Avrupa kupalarında İngiliz ekipleriyle oynadığı 6 maçta 4 galibiyet aldı. Liverpool'u iki kez 1-0 yenen sarı-kırmızılılar, Tottenham'ı 3-2, Manchester United'ı deplasmanda 3-2 mağlup etti. Manchester City'ye 2-0 yenilen ve Manchester United ile 3-3 berabere kalan Galatasaray, İngiliz takımlarına karşı üstünlüğünü sürdürüyor.