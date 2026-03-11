Gabriel Sara'ya müjdeli haber! Liverpool maçı sonrası açıklandı

CANLI SKOR ANA SAYFA
Ziraat Türkiye Kupası
Son dakika Galatasaray haberleri: Şampiyonlar Ligi play-off turu ilk maçında sahasında Liverpool'u 1-0 mağlup eden Galatasaray'da Gabriel Sara, gösterdiği başarılı performansla galibiyetin mimarlarından biri oldu. Brezilyalı yıldıza İngiliz deviyle oynanan mücadele sonrası müjdeli haber geldi. İşte detaylar... (GS spor haberi)

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 11 Mart 2026 Çarşamba 09:21
Şampiyonlar Ligi'ndeki temsilcimiz Galatasaray, son 16 turundaki ilk maçında Liverpool'u konuk etti.

Sarı-kırmızılılar, RAMS Park'ta oynanan mücadeleden 1-0 galip ayrılarak çeyrek final öncesi büyük avantaj elde etti.

Cimbom'a galibiyeti getiren golü 7. dakikada Mario Lemina kaydetti.

İki takım arasındaki rövanş karşılaşması, 18 Mart Çarşamba günü TSİ 23.00'te Anfield Road'da oynanacak.

Bu sezon Liverpool ikinci kez mağlup etmeyi başaran Galatasaray'da maçın yıldızlarından biri Gabriel Sara oldu.

Brezilyalı futbolcu, İngiliz deviyle oynanan karşılaşmada alınan galibiyette başrol oynayan isimlerden biri oldu.

Sarı-kırmızılı forma altında başarılı bir performans sergileyen Sara'ya maç sonrası müjdeli bir haber geldi.

MİLLİ TAKIMA ÇAĞRILIYOR

GloboEsporte'de yer alan haberde, Newcastle United'lı futbolcu Bruno Guimaraes'in sakatlığının ardından Gabriel Sara'nın Brezilya Milli Takımı'na çağrılacağı belirtildi.

Brezilya Milli Takımı Teknik Direktörü Carlo Ancelotti'nin yakında açıklayacağı aday kadroda Sara'nın da yer almasının beklendiği öğrenildi.

DİĞER
