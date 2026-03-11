Fenerbahçe'de kaleyi koruyacak isim belli oldu! Ederson'un yokluğunda...

CANLI SKOR ANA SAYFA
Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 26. haftasında deplasmanda Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük ile kozlarını paylaşacak. Bu mücadelede file bekçisi Ederson sarı kart cezalısı olduğu için yer alamayacak. Kanarya'da kalede kimin olacağı merak konusu haline gelirken son karar belli oldu.

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 11 Mart 2026 Çarşamba 10:28
Fenerbahçe'de Ederson, Samsunspor ile oynanan ve 3-2'lik skorla kazanılan maçta gördüğü sart kart nedeniyle cezalı duruma düşmüştü. Ederson'un yokluğunda Kanarya'da kalede görev alacak isim belli oldu.

KALEDE TARIK ÇETİN OLACAK

Sabah'ın haberine göre; sarı-lacivertlilerde 26. haftada oynanacak Karagümrük karşılaşmasında kaleyi Tarık Çetin koruyacak.

Ederson'un sakatlığında 2-1 kazanılan Nottingham Forest deplasmanında eldivenleri giyen Tarık, performansıyla dikkat çekmişti.

29 yaşındaki kaleci bu sezon 4 karşılaşmada kaleyi korudu. 4 gol yerken, bir maçta rakibe geçit vermedi.

F.Bahçe Fred'in bonservisini belirledi!
Sara'nın hayali gerçek oluyor! Liverpool maçı sonrası açıklandı
Manchester City – Galatasaray maçı için dikkat çeken yorum: “Kesinlikle ezilmediler”
CHP'li Mersin BB'ye rüşvet operasyonu: Çok sayıda gözaltı kararı var
G.Saray'ın Liverpool zaferi dış basında!
G.Saray'da Icardi gerçeği! L'Pool maçında...
