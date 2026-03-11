HaberlerFenerbahçe
Fenerbahçe'de kaleyi koruyacak isim belli oldu! Ederson'un yokluğunda...
Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 26. haftasında deplasmanda Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük ile kozlarını paylaşacak. Bu mücadelede file bekçisi Ederson sarı kart cezalısı olduğu için yer alamayacak. Kanarya'da kalede kimin olacağı merak konusu haline gelirken son karar belli oldu.
Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 11 Mart 2026 Çarşamba 10:28
Fenerbahçe'de Ederson, Samsunspor ile oynanan ve 3-2'lik skorla kazanılan maçta gördüğü sart kart nedeniyle cezalı duruma düşmüştü. Ederson'un yokluğunda Kanarya'da kalede görev alacak isim belli oldu.