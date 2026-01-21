Karabağ'dan evinde tarihi zafer! Eintracht Frankfurt'u elediler

Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için Google News fotomac.com.tr 'ye abone olun.

UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 7. haftasında Karabağ ile Eintracht Frankfurt karşı karşıya geldi.

Bakü'de oynanan ve büyük heyecana sahip olan maçta Azerbaycan temsilcisi Karabağ, Frankfurt'u 3-2 mağlup etti.

4. dakikada Camilo Duran ile öne geçen Karabağ'a cevap, 10. dakikada milli futbolcumuz Can Uzun'dan geldi. Maçın ilk yarısının 1-1 sonuçlandığı mücadelenin 78. dakikasında Frankfurt, Fares Chaibi'nin penaltı vuruşuyla öne geçti. Ardından Karabağ, durumu Camilo Duran'nın 80. dakikada attığı golle yeniden eşitledi. 90+4. dakikada ise Behlul Mustafazade sahneye çıktı ve attığı golle Karabağ lehine skoru belirledi.

SONUCUN ARDINDAN OLUŞAN DURUM

Bu sonuçla birlikte Karabağ, Şampiyonlar Ligi'nde 10 puana yükseldi ve maç fazlasıyla 17. sırada yer aldı. Eintracht Frankfurt ise 4 puanla 33. sırada kaldı ve play-off umudunu kaybetti.