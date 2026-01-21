CANLI SKOR ANA SAYFA
Haberler Futbol Karabağ'dan evinde tarihi zafer! Eintracht Frankfurt'u elediler

Karabağ'dan evinde tarihi zafer! Eintracht Frankfurt'u elediler

UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 7. haftasında Azerbaycan temsilcisi Karabağ, 90+4. dakikada Behlul Mustafazade'nin attığı golle Alman ekibi Eintracht Frankfurt'u 3-2'lik skorla mağlup etti. İşte detaylar...

Futbol Haberleri Giriş Tarihi: 21 Ocak 2026 Çarşamba 23:14
Karabağ'dan evinde tarihi zafer! Eintracht Frankfurt'u elediler

UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 7. haftasında Karabağ ile Eintracht Frankfurt karşı karşıya geldi.

Bakü'de oynanan ve büyük heyecana sahip olan maçta Azerbaycan temsilcisi Karabağ, Frankfurt'u 3-2 mağlup etti.

4. dakikada Camilo Duran ile öne geçen Karabağ'a cevap, 10. dakikada milli futbolcumuz Can Uzun'dan geldi. Maçın ilk yarısının 1-1 sonuçlandığı mücadelenin 78. dakikasında Frankfurt, Fares Chaibi'nin penaltı vuruşuyla öne geçti. Ardından Karabağ, durumu Camilo Duran'nın 80. dakikada attığı golle yeniden eşitledi. 90+4. dakikada ise Behlul Mustafazade sahneye çıktı ve attığı golle Karabağ lehine skoru belirledi.

SONUCUN ARDINDAN OLUŞAN DURUM

Bu sonuçla birlikte Karabağ, Şampiyonlar Ligi'nde 10 puana yükseldi ve maç fazlasıyla 17. sırada yer aldı. Eintracht Frankfurt ise 4 puanla 33. sırada kaldı ve play-off umudunu kaybetti.

