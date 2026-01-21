CANLI SKOR ANA SAYFA
  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. ATV
    4. A2TV
    5. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Tv
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Galatasaray Okan Buruk: İlk 24'te olacağız

Okan Buruk: İlk 24'te olacağız

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, Atletico Madrid maçının ardından dikkat çeken değerlendirmelerde bulundu. İşte o ifadeler... | Son dakika GS spor haberleri

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 21 Ocak 2026 Çarşamba 23:13 Güncelleme Tarihi: 22 Ocak 2026 Perşembe 00:01
Son dakika Galatasaray haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Okan Buruk: İlk 24'te olacağız

Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 7. haftasında sahasında Atletico Madrid'i ağırladı. 1-1 biten mücadelenin ardından Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, maçın ardından açıklamalarda bulundu. Buruk, "90+4'te çok net bir pozisyon, maçı bitirirdik. Kazansak, 12 puan ve ilk 8'i bile düşünebilirdik. Şimdi ilk 16'yı düşünüyoruz, büyük ölçüde ilk 24 içinde olduğumuzu düşünüyoruz. 9 puanın ilk 24'e girebileceğini düşünüyordum, 10 puan ve ilk 24'te olacağız diye tahmin ediyorum." dedi.

"KAZANMAK İÇİN ŞANS GELDİ AMA OLMADI"

"Topa sahip olduğumuz anlarda, topun arkasına doğru geçtiğimiz anlarda iyi şeyler yaptık. Baskılar ikinci yarı takımı da yormaya başladı. Gabriel Sara girdikten sonra daha dengeli oyun oldu. Kazanmak için şans geldi ama olmadı. Beraberlik de çok önemliydi, bu puanı aldığımız için mutluyuz."

"BİR PUANIN ÖNEMİ BÜYÜKTÜ"

"Atletico Madrid'e ikinci yarı daha az pozisyon verdik. Son bölümde kendi kalemizin önüne çekildik ama bir puanının çok büyük önemi vardı. Hem ilk 24'ü garantilemek, hem de ilk 16 için... Şimdi lig maçı ve Manchester City deplasmanı var. Son 16'ya girebilmek için bir maç daha oynayacağız."

"BİZE GÖRE AVANTAJLILAR"

"Türkiye'de maçların sertliği, topun oyunda kalma süresi İspanya Ligi ile aynı değil. Bize göre onlar daha avantajlı. Onlar daha yüksek tempoda oynuyor, bu da onların dinamizmini yükseltiyor."

"FİNAL OYNAYACAĞIZ"

"Bir sonraki maç üç gün sonra, dört gün dinlendiğimizde daha iyi dinlenebiliyoruz. Rotasyon yapabiliriz, seyahat etmeyeceğiz, bu avantaj. Lig maçı da bizim için çok önemli. Orada da bir final oynayacağız. Orada da oynayacağımız her maç bir final. Oyuncularımızı hazırlayacağız."

TRANSFER SÖZLERİ

"Transfer görüşmeleri sürüyor. 'Gidip oyuncu bulamıyor musunuz?' denebiliyor ama Ocak ayında buraya getirmek zor oluyor. Genç oyuncular buluyoruz ama birinci hedefleri Premier Lig oluyor. Genel olarak yaşı küçük ve iyi oyuncular, elit oyuncular, Türkiye'yi kariyer düşüşü olarak görebiliyor. Şampiyonlar Ligi'ne devam edebilmek çok önemli etken, bu bize yardımcı olacaktır. Transfer yapacağız."

"SÖRLOTH'UN ÇIKMASINA SEVİNDİK"

"Alexander Sörloth rakipleri korkutan bir oyuncu. Sörloth'un çıkmasına sevindik. Onlar da çok maç oynuyor, bunu düşünerek değişiklikler yaptılar."

IDEFIX - REKLAM
İşte UEFA ülke sıralamamız!
DİĞER
Trabzonspor’a Süper Lig devlerinden transfer! Tarih verildi...
Başkan Erdoğan - Bahçeli zirvesi: Terörsüz Türkiye terörsüz Suriye!
G.Saray'ın ilk 24 şansı devam ediyor!
Simeone: Son dakika G.Saray kazanabilirdi!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
6
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Manchester City-Galatasaray maçı ne zaman? Manchester City-Galatasaray maçı ne zaman? 23:36
İşte UEFA ülke sıralamamız! İşte UEFA ülke sıralamamız! 23:34
Simeone: Son dakika G.Saray kazanabilirdi! Simeone: Son dakika G.Saray kazanabilirdi! 23:22
Karabağ evinde Frankfurt'u kupanın dışına itti! Karabağ evinde Frankfurt'u kupanın dışına itti! 23:14
Buruk: İlk 24'te olacağız Buruk: İlk 24'te olacağız 23:12
Osimhen'den flaş M. City açıklaması! Osimhen'den flaş M. City açıklaması! 23:09
Daha Eski
Ajax, F.Bahçeli ve G.Saraylı yıldızlar için geldi! Ajax, F.Bahçeli ve G.Saraylı yıldızlar için geldi! 22:58
İşte G.Saray'ın güncel sıralaması! İşte G.Saray'ın güncel sıralaması! 22:55
Onyedika'dan flaş paylaşım! Bindiği uçak... Onyedika'dan flaş paylaşım! Bindiği uçak... 22:11
G.Saray'dan kötü başlangıç! G.Saray'dan kötü başlangıç! 22:08
İşte Seyrantepe'de maçın golleri İşte Seyrantepe'de maçın golleri 21:33
Almada için flaş transfer açıklaması! G.Saray... Almada için flaş transfer açıklaması! G.Saray... 21:31