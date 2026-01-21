CANLI SKOR ANA SAYFA
  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. ATV
    4. A2TV
    5. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Tv
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Galatasaray Thiago Almada için flaş transfer açıklaması! Adı Galatasaray ile anılıyordu

Thiago Almada için flaş transfer açıklaması! Adı Galatasaray ile anılıyordu

Transferde adı Süper Lig devlerinden Galatasaray ile anılan Thiago Almada ile ilgili sıcak gelişmeler yaşanıyor. Son olarak Arjantinli sol kanat için Atletico Madrid cephesinden dikkat çeken açıklama geldi. İşte detaylar...

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 21 Ocak 2026 Çarşamba 21:32
Son dakika Galatasaray haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Thiago Almada için flaş transfer açıklaması! Adı Galatasaray ile anılıyordu

Ara transfer döneminde çalışmalarını sürdüren Galatasaray, Şampiyonlar Ligi'ndeki rakiplerinden biri olan Atletico Madrid'in yıldızı Thiago Almada ile ilgilendiği iddia ediliyordu.

Başkent ekibinden transfer iddialarına yönelik yanıt geldi. Marca'da yer alan habere göre; Atletico Madrid Profesyonel Futbol Direktörü Mateu Alemany, Galatasaray maçı öncesinde Movistar kanalına açıklamalarda bulundu. İspanyol ekibinin yöneticisi, Atletico Madrid'in transfer politikası hakkında, "Hocamızla birlikte neye ihtiyacımız olduğu, ne istediğimiz ve aradığımız profil konusunda kararlarımız çok net. Piyasa zorlu ve sert olsa da, üst düzey bir veya iki oyuncu getirme imkanımız olup olmadığını görmek için uzun süredir çalışıyoruz. Hocamız ve teknik ekiple üzerinde anlaştığımız, konuştuğumuz ve derinlemesine incelediğimiz çok net bir planımız var. Sonuna kadar bu planı takip edeceğiz. Transferin bitmesine on gün kaldı, neler olacağını göreceğiz." ifadelerini kullandı.

GALATASARAY'A YANIT

Thiago Almada'ya dair söylentiler ile ilgili konuşan Alemany, "Thiago Almada'nın Galatasaray'a transfer ihtimali tamamen gündem dışı." yanıtını verdi.

İŞTE O HABER:

D&R / Reklam
G.Saray-A. Madrid | CANLI İZLE
DİĞER
Rafa Silva Türkiye’den ayrıldı!
Başkan Erdoğan - Bahçeli zirvesi: Terörsüz Türkiye terörsüz Suriye!
Eski G.Saraylı Mario Jardel'de Osimhen yorumu!
Emery açıkladı! F.Bahçe maçında o yıldızlar yok
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
G.Saray-A. Madrid | CANLI İZLE G.Saray-A. Madrid | CANLI İZLE 20:27
Zehra Adaş ülkemizi gururlandırdı! Zehra Adaş ülkemizi gururlandırdı! 20:20
Buruk: 6 puan alırsak... Buruk: 6 puan alırsak... 20:17
Eski G.Saraylı Mario Jardel'de Osimhen yorumu! Eski G.Saraylı Mario Jardel'de Osimhen yorumu! 20:13
Emery açıkladı! F.Bahçe maçında o yıldızlar yok Emery açıkladı! F.Bahçe maçında o yıldızlar yok 19:54
Başkan Erdoğan, NBA efsanesi Shaq ile basketbol oynadı! Başkan Erdoğan, NBA efsanesi Shaq ile basketbol oynadı! 19:51
Daha Eski
Beşiktaş'ta ayrılık resmen açıklandı! Beşiktaş'ta ayrılık resmen açıklandı! 19:39
RAMS Park'ta dikkat çeken görüntü! RAMS Park'ta dikkat çeken görüntü! 19:24
F.Bahçe'ye Mateta müjdesi! F.Bahçe'ye Mateta müjdesi! 19:17
G.Saray evinde VakıfBank'a kayıp! G.Saray evinde VakıfBank'a kayıp! 19:13
UEFA'dan Halil Umut Meler'e kritik görev! UEFA'dan Halil Umut Meler'e kritik görev! 19:08
G.Saray'da Noa Lang gelişmesi! Menajeri... G.Saray'da Noa Lang gelişmesi! Menajeri... 19:00