Zehra Adaş büyük bir başarıya imza attı! Dünya Okçuluk Yarışması'nda...

Kadıköy İmam Hatip Lisesi öğrencisi Zehra Adaş, Dünya Okçuluk Yarışması'nda dünya şampiyonu oldu. Ülkemize büyük gurur yaşatan 15 yaşındaki sporcu, duygularını TRT Haber'e anlattı. Adaş başarısıyla ilgili olarak, "Bayrağımızı dalgalandırmak onur vericiydi…" sözlerine yer verdi.