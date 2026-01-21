Zehra Adaş büyük bir başarıya imza attı! Dünya Okçuluk Yarışması'nda...

CANLI SKOR ANA SAYFA
Kadıköy İmam Hatip Lisesi öğrencisi Zehra Adaş, Dünya Okçuluk Yarışması'nda dünya şampiyonu olmayı başardı.

Diğer Sporlar Haberleri Giriş Tarihi: 21 Ocak 2026 Çarşamba 20:20
Kadıköy İmam Hatip Lisesi öğrencisi Zehra Adaş, Dünya Okçuluk Yarışması'nda dünya şampiyonu oldu. Ülkemize büyük gurur yaşatan 15 yaşındaki sporcu, duygularını TRT Haber'e anlattı. Adaş başarısıyla ilgili olarak, "Bayrağımızı dalgalandırmak onur vericiydi…" sözlerine yer verdi.

