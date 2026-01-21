Beşiktaş'ta Demir Ege Tıknaz Braga'ya transfer oldu!

Son dakika Beşiktaş haberlerinden haberdar olmak için Google News fotomac.com.tr 'ye abone olun.

Süper Lig devlerinden Beşiktaş'ta sıcak gelişmeler yaşanıyor. Siyah-beyazlılar son olarak Demir Ege Tıknaz'ın, Portekiz ekibi Braga'ya transfer olduğunu KAP'a resmen bildirdi.

İŞTE KULÜPTEN YAPILAN AÇIKLAMA:

Beşiktaş Futbol A.Ş., profesyonel futbolcumuz Demir Ege Tıknaz'ın SC Braga'ya nihai transferi hususunda anlaşmaya varıldığını KAP'a bildirdi.

Beşiktaş Futbol Yatırımları Sanayi ve Ticaret A.Ş.'den Kamuyu Aydınlatma Platformu'na gönderilen açıklama şöyle:

"Profesyonel futbolcumuz Demir Ege Tıknaz'ın SC Braga'ya kesin transferi konusunda anlaşma sağlanmıştır. Anlaşmaya göre SC Braga, Kulübümüze sözleşme fesih bedeli olarak 7.000.000 Avro ödeme yapacaktır. Ayrıca Kulübümüzle SC Braga arasındaki transfer sözleşmesine göre 500.000 Avro şarta bağlı bonus ve futbolcunun bir başka kulübe geçici ve/veya kesin transferinin gerçekleşmesi halinde elde edilecek transfer bedelinin, işbu anlaşma dolayısıyla Kulübümüze ödenen/ödenecek bedeller düşüldükten sonra kalan kısmının %20'si ödenecektir."

Demir Ege Tıknaz'a kulübümüze hizmetleri için teşekkür eder, bundan sonraki kariyerinde başarılar dileriz.

