Fenerbahçe'den çifte transfer operasyonu! Görüşme ortaya çıktı

Ziraat Türkiye Kupası
Ara transfer dönemine hızlı bir giriş yapan Fenerbahçe'de yoğun mesai sürüyor. N'Golo Kante için görüşmelerini devam ettiren sarı lacivertli yönetimden sürpriz bir hamle geldi. Kanarya, Süper Lig'de forma giyen iki yıldız için görüşme gerçekleştirecek. İşte detaylar... | FENERBAHÇE HABERLERİ

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 21 Ocak 2026 Çarşamba 14:59
Devre arası transfer çalışmalarını yürüten Fenerbahçe, bir yandan da yaz transfer dönemi için planlarına devam ediyor.

Bu doğrultuda sarı-lacivertli ekip, Corendon Alanyaspor forması giyen iki oyuncu için harekete geçti.

Beinsports'un haberine göre; Fenerbahçe yöneticileri Ertan Torunoğulları ve Ömer Topbaş'ın bu akşam görüşmelerde bulunmak üzere Alanya'ya toplantıya gideceğini her iki kulüp kanadı da doğruladı.

Görüşme sadece bu ara transfer dönemi için değil, önümüzdeki transfer dönemindeki planları da kapsayacak.

Corendon Alanyaspor'da forma giyen Maestro haricinde Ümit Akdağ da ilgilenilen isimlerden biri.

İŞTE MAESTRO'NUN BU SEZONKİ İSTATİSTİKLERİ:

22 yaşındaki orta saha bu sezon Corendon Alanyaspor formasıyla toplam 16 karşılaşmada görev aldı.

Angolalı futbolcu yer aldığı maçlarda 1 gol ve 1 asist kaydetti. Güncel piyasa değeri 4 milyon Euro olan Maestro'nun, Akdeniz ekibiyle olan kontratı 2029'da sona erecek.

İŞTE ÜMİT AKDAĞ'IN BU SEZONKİ İSTATİSTİKLERİ:

Ümit Akdağ bu sezon Corendon Alanyaspor'da toplam 20 karşılaşmada ter döktü.

22 yaşındaki stoper bu maçlarda 1 gol ve 2 asistle oynadı.

