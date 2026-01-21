CANLI SKOR ANA SAYFA
UEFA'dan Halil Umut Meler'e görev!

FIFA kokartlı hakem Halil Umut Meler, UEFA Avrupa Ligi 7. haftasındaki Feyenoord-Sturm Graz maçını yönetecek.

FIFA kokartlı hakem Halil Umut Meler, Feyenoord ile Sturm Graz arasında yarın oynanacak UEFA Avrupa Ligi 7. hafta müsabakasını yönetecek.

Hollanda'nın Feyenoord ve Avusturya'nın Sturm Graz takımları arasında yarın oynanacak UEFA Avrupa Ligi 7. hafta mücadelesini FIFA kokartlı hakem Halil Umut Meler yönetecek. Hollanda'nın Roterdam şehrindeki Feyenoord Stadyumu'nda TSİ 20.45'te başlayacak müsabakada Halil Umut Meler'in yardımcılıklarını Abdullah Bora Özkara ve Bersan Duran üstlenecek.

Karşılaşmada Cihan Aydın dördüncü hakem, Tiago Bruno Lopes Martins VAR, Christian Dingert AVAR olarak görev yapacak.

