Haberler Fenerbahçe Talisca'dan çok konuşulacak Alex açıklaması!

Son dakika Fenerbahçe haberleri: Fenerbahçeli futbolcu Anderson Talisca, UEFA Avrupa Ligi'nde oynanacak Aston Villa maçı öncesi basın toplantısı düzenledi. Brezilyalı yıldız, sarı-lacivertli kulübün efsanelerinden olan vatandaşı Alex de Souza hakkında dikkat çeken ifadeler kullandı. İşte o sözler... (FB spor haberi)

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 21 Ocak 2026 Çarşamba 13:37 Güncelleme Tarihi: 21 Ocak 2026 Çarşamba 13:43
UEFA Avrupa Ligi'nin 7. haftasında perşembe günü saat 20.45'te İngiliz ekibi Aston Villa'yı konuk edecek Fenerbahçe'de Brezilyalı futbolcu Anderson Talisca, basın toplantısı düzenledi. Yıldız oyuncu sarı-lacivertlilerin efsanesi Alex de Souza ile ilgili övgü dolu ifadeler kullandı. İşte Talisca'nın açıklamalarından öne çıkanlar:

"SEZON BAŞI BENİM İÇİN ÇOK ZORDU"

"Sezon başı çok zordu. Tam da sezon öncesi hazırlık döneminde yaşadım ve 1.5 ay takımdan ayrı kaldım. Sezon öncesi kampını kaçırdım, benim için zordu. Takıma katıldığımda maçlar başlamıştı, ritm kazanmışlardı. Benim için tekrar ritm kazanmak zordu. Ligin ilk yarısının ortalarına kadar fiziksel seviyemi kazanmaya çalıştım. İstediğim seviyeye gelince bu da performansımı etkiledi. Takım olarak da çok iyi dönemdeyiz. Birlik olmuş dönemdeyiz. Bunlar olunca bireysel performanslar da artıyor. Attığım goller de kollektif çabanın ürünü."

"MOTİVASYONUM HEP AYNI"

"Benim bu maç için var olan motivasyonum, diğer maçlarla aynı. Zorlu bir rakibe karşı oynayacağız. Ligdeki son maç da çok zordu. Benim motivasyonum hep aynı. Sahada kendi oyunumuzu yansıtmalıyız. Taraftarımızın desteğiyle 3 puanı almak istiyoruz."

"BENİ MUTLU EDEN ŞEY FENERBAHÇE'NİN KAZANMASI"

"Ben hiçbir zaman gol sayısı hedefi belirlemedim, ben sahaya çıkıp takıma yardım etmek isterim. Ben 2-3 atmışım fark etmez, takımım kazanınca mutlu oluyorum. Futbolcu gol atınca mutlu olur ama benim için önemli olan, beni mutlu eden şey Fenerbahçe'nin kazanması."

"MARCO VE JHON İLE OYNADIĞIM İÇİN MUTLUYUM"

"Aston Villa'nın eski futbolcuları Duran ve Asensio ile oynamak nasıl, size Aston Villa ile ilgili bir şeyler anlattılar mı?"

"Aston Villa'yı iyi tanıyoruz. Marco ve Jhon ile oynadığım için mutluyum. Kulüp olarak onlar bizimle olduğu için mutluyuz. Çok iyi insanlar. Takımımıza çok yardımcı oluyorlar. Aston Villa'yı biliyoruz, iyi bir sezon geçiriyorlar. Biz de evimizdeyiz, 3 puan istiyoruz, hedefimiz bu."

"SÜPER LİG'İN BUG'I DEĞİLİM"

"Süper Lig'in bug'ı olduğum düşüncesine katılmıyorum. Bu lig, zorlu bir lig. Çok iyi oyuncular var. Belirleyici unsur, takım performansı; bireysel performans sonra. Gol atmak önemli ama asıl önemlisi takım oyunu. Takım oyunu iyi olunca bireysel performanslar da artıyor."

"TEDESCO BÜTÜN TÜRKİYE'YE ŞAŞIRTTI"

"Hocamız Tedesco, çok kısa sürede işleri yoluna soktu. Kendisini daha önce Leipzig'ten tanıyordum. Bütün oyuncular şunu biliyor ki; o buradaysa herkes oynar, herkese yardım eder, öğretir, özgüven aşılar. Tedesco'nun gelmesi çok önemli. Çok çalışkan biri. Herkesi maksimuma çekiyor. Takımda birliktelik oluştu. Saha içinde ne yapmamız gerektiğini hem toplu hem topsuz çok daha net biliyoruz. Fark yarattı bu anlamda. Harika bir insan. Buraya gelişinde Türkiye'yi şaşırttı. İnsanlar fikir sahibi değildi Tedesco ile ilgili, harika birisi, harika iş çıkarıyor. Ekibi de harika ve fark yaratıyor."

"ALEX, FENERBAHÇE TARİHİNİN EN BÜYÜĞÜ"

"Biraz benziyoruz, aynı pozisyonda oynuyoruz. Bence Alex, kulüp tarihinin en büyük futbolcusu. Çok büyük başarılar elde etmiş. Kendisiyle bazen konuşuyoruz. Burada inşa ettiği, başardığı her şeyi hak etti. Hep takımına katkı sağladı. Ben de bu benzetmeden mutluyum."

