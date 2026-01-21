Fenerbahçe'de Tedesco: Alanyaspor maçındaki 3. gol benim sayemde olmadı

UEFA Avrupa Ligi 7. hafta maçında Fenerbahçe evinde Aston Villa'yı ağırlayacak. Sarı lacivertlilerde teknik direktör Domenico Tedesco ve futbolculardan Anderson Talisca mücadele öncesi basın toplantısında konuştu.

TEDESCO'NUN SÖZLERİ...

"KAZANIRSAK İLK 8 ŞANSIMIZ YÜKSEK OLUR"

"İlk 8'de yer almak Aston Villa maçına çok bağlı bir durum. Zorlu bir Avrupa Ligi maçı oynayacağız. Bu lig her zaman çok zor. 1 mağlubiyetimiz var ama sıralamada ortalardayız. Evimizde oynamak bir avantaj. Elimizden gelenin en iyisini yapacağız. maçı kazanırsak şansımız yüksek olur, kazanamazsak zor olur."

"BU TARZ MAÇLAR HER SABAH UYANMA SEBEBİMİZ"

"Şu an iyi bir formdayız, çok iyi bir oyun var. Özgüvenimiz iyi. Kendi stilimizi sahaya yansıtmalıyız. Aston Villa, Manchester City ile aynı puanda, 3. sırada. Ancak, bu tarz maçlar her sabah uyanma sebebimiz. Kaçmak için gerek yok, mücadele edeceğiz. Bu maç için sabırsızlanıyoruz."

"SADECE DUYGULARLA OYNAYAMAZSINIZ"

"Bence, Stuttgart ve Nice'i mağlup ederken de duygularla oynadık ama sadece duygularla oynayamazsınız. Şansınız olmaz. Saha içinde iyi yalnız olmalı, topu tutmalısınız. Rakip de topla oynamayı seviyor, dikine oynuyorlar, en az 2 oyuncuyla rakip savunma arkasına koşu atıyorlar. Gerektiğinde gömülü savunma, gerektiğinde kontratak, gerektiğinde önde baskı yapıyorlar. Emery uzun yıllardır orada. Çok iyi bir kulübe ve takıma karşı oynayacağız."

"SAKLANMAMIZA GEREK YOK"

"Aston Villa attığın gollerin bazılarını duran top sonrası dönüşleri alıp atıyor. Uzaktan şutlarda kaliteli bir takım. Cash, Rogers, Tielemans bu açıdan kaliteli oyuncular. Bu tarz oyuncuların varsa pek çok farklı durumdan gol üretebilirsiniz. Sadece bu şekilde değil; yerden ve uzun toplarla da gol bulabiliyorlar. Birçok farklı varyasyonları ve sistemleri var. Tam tamamlanmış bir takım Aston Villa. Biz de cesur olmak istiyoruz. Saklanmamıza gerek yok. Takıma da söyledim bunu. Rakibe adapte olmanız gereken dakikalar olabiliyor, Eyüpspor, Galatasaray, Aston Villa fark etmez, rakibin bazı şeylerine adapte olmalısınız ama DNA'nız aynı olmalı. Biz kendi oyunumuzu sahaya taşımak istiyoruz."

UEFA LİSTESİNE YAZILACAK OYUNCULAR HAKKINDA

"Kolay bir durum değil bu, istediğiniz kadar değişiklik yapamıyorsunuz. Kurallar var. Kendi aramızda konuşacağız. En son tarih ne zaman, belli. Son tarihi beklemek önemli. Siz eğer değişiklikleri planlarsanız ve değişiklik olursa, bunu bilemezsiniz, transfer pazarı çılgındır, son gün bile birçok şey değişir. Konuşuyoruz, kararları birlikte alıyoruz. Tabii ki listemizi güncelleyeceğiz."

"EVİMİZDEKİ HER MAÇ ÇOK ÖZEL"

"Taraftarlar... Benim için gerçekten inanılmaz, harika! Adana'daki Süper Kupa maçında binlerce taraftar vardı. Her zaman itici güç ve ekstra motivasyon oluyorlar. Evimizde oynayacağımız için bu maçı mutluyum. Evimizdeki her maç benim için çok özel. Biz de onlara özel bir karşılık vermek istiyoruz."

"ALANYASPOR MAÇINDAKİ 3. GOL BENİM SAYEMDE OLMADI"

"3. gol benim sayemde değil; Marco, Talisca ve Fred'in kalitesiyle geldi. Fred gelen uzun topu çok güzel indirip pası verdi, Marco 3. bölgede hemen pasını verdi. Benimle alakası yok golün, şişelerle alakası yok."

"TALISCA GİBİ BİR OYUNCU BULMAK ZOR"

"Talisca çok önemli bir futbolcu. Her şeyden önce çok iyi bir insan, iyi bir profesyonel. Noel'de kısa bir izin imkanı oldu. Onun gittiği otelde bir arkadaşım vardı, beni arayıp 'Sabah 9'da fitness'a gidiyor, akşam üstü yine gidiyorum, yine orada' dedi. Sahada her şeyini vermek kolaydır, ışıklar olmadığında da her şeyini vermek çok önemlidir. Ben Talisca'ya yüzde 100 güveniyorum. Bu tarz bir oyuncuyu bulmak çok zor. Fenerbahçe'de olduğu için mutluyuz."

TALISCA'NIN AÇIKLAMALARI

"SEZON BAŞI BENİM İÇİN ÇOK ZORDU"

"Sezon başı çok zordu. Tam da sezon öncesi hazırlık döneminde yaşadım ve 1.5 ay takımdan ayrı kaldım. Sezon öncesi kampını kaçırdım, benim için zordu. Takıma katıldığımda maçlar başlamıştı, ritm kazanmışlardı. Benim için tekrar ritm kazanmak zordu. Ligin ilk yarısının ortalarına kadar fiziksel seviyemi kazanmaya çalıştım. İstediğim seviyeye gelince bu da performansımı etkiledi. Takım olarak da çok iyi dönemdeyiz. Birlik olmuş dönemdeyiz. Bunlar olunca bireysel performanslar da artıyor. Attığım goller de kollektif çabanın ürünü."

"MOTİVASYONUM HEP AYNI"

"Benim bu maç için var olan motivasyonum, diğer maçlarla aynı. Zorlu bir rakibe karşı oynayacağız. Ligdeki son maç da çok zordu. Benim motivasyonum hep aynı. Sahada kendi oyunumuzu yansıtmalıyız. Taraftarımızın desteğiyle 3 puanı almak istiyoruz

"BENİ MUTLU EDEN ŞEY FENERBAHÇE'NİN KAZANMASI"

"Ben hiçbir zaman gol sayısı hedefi belirlemedim, ben sahaya çıkıp takıma yardım etmek isterim. Ben 2-3 atmışım fark etmez, takımım kazanınca mutlu oluyorum. Futbolcu gol atınca mutlu olur ama benim için önemli olan, beni mutlu eden şey Fenerbahçe'nin kazanması."

"MARCO VE JHON İLE OYNADIĞIM İÇİN MUTLUYUM"

"Aston Villa'nın eski futbolcuları Duran ve Asensio ile oynamak nasıl, size Aston Villa ile ilgili bir şeyler anlattılar mı?"

"Aston Villa'yı iyi tanıyoruz. Marco ve Jhon ile oynadığım için mutluyum. Kulüp olarak onlar bizimle olduğu için mutluyuz. Çok iyi insanlar. Takımımıza çok yardımcı oluyorlar. Aston Villa'yı biliyoruz, iyi bir sezon geçiriyorlar. Biz de evimizdeyiz, 3 puan istiyoruz, hedefimiz bu."

"SÜPER LİG'İN BUG'I DEĞİLİM"

"Süper Lig'in bug'ı olduğum düşüncesine katılmıyorum. Bu lig, zorlu bir lig. Çok iyi oyuncular var. Belirleyici unsur, takım performansı; bireysel performans sonra. Gol atmak önemli ama asıl önemlisi takım oyunu. Takım oyunu iyi olunca bireysel performanslar da artıyor."