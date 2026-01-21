Fenerbahçe'de hedef 3 puan! İşte Tedesco'nun Aston Villa maçı 11'i

UEFA Avrupa Ligi'nin 7. haftasında Fenerbahçe, saat 20.45'te Aston Villa ile karşılaşacak. Sarı-lacivertliler, bu organizasyonda oynadığı 6 maçta 3 galibiyet, 2 beraberlik ve 1 mağlubiyet alarak 11 puanla 12. sırada bulunuyor. Bordo-mavililer ise 5 galibiyet, 1 mağlubiyetle 15 puan topladı ve averajla 3. sırada yer alıyor. Tedesco'nun öğrencileri Avrupa Ligi'nde son olarak Brann ile oynarken rakibini 4-0 yendi.