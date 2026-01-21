CANLI SKOR ANA SAYFA
Ziraat Türkiye Kupası
Marsilya-Liverpool MAÇI CANLI İZLE | Ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Marsilya-Liverpool MAÇI CANLI İZLE | Ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 7. haftasında Marsilya ile Liverpool karşı karşıya gelecek. Arne Slot yönetiminde 3 puan almanın yollarını arayacak İngiliz ekibi, zorlu deplasmanda kazanarak ilk 8 yolunda kritik virajı geçmek istiyor. Tur umutlarını sürdürmeyi amaçlayan 9 puanlı ev sahibi ekip ise Roberto De Zerbi önderliğinde puan ya da puanlar almanın hesaplarını yapıyor. Futbolseverler merakla, "Marsilya-Liverpool maçı canlı izle" konusunu araştırıyor. Peki, Marsilya-Liverpool maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

UEFA Şampiyonlar Ligi Haberleri Giriş Tarihi: 21 Ocak 2026 Çarşamba 10:57
Marsilya-Liverpool MAÇI CANLI İZLE | Ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Marsilya-Liverpool maçını canlı takip etmek için tıklayınız...

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 7. hafta heyecanı, Marsilya ile Liverpool arasında oynanacak zorlu mücadeleyle devam ediyor. Arne Slot yönetimindeki Liverpool, deplasmanda kazanarak ilk 8 hedefine bir adım daha yaklaşmayı amaçlıyor. Roberto De Zerbi'nin çalıştırdığı ve 9 puana sahip Marsilya ise taraftarı önünde puan ya da puanlar alarak turnuvadaki iddiasını sürdürmenin peşinde. Peki, Marsilya-Liverpool maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

MARSILYA-LIVERPOOL MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 7. haftasında oynanacak Marsilya-Liverpool maçı 21 Ocak Çarşamba günü saat 23.00'te başlayacak.

MARSILYA-LIVERPOOL MAÇI HANGİ KANALDA?

Velodrome Stadyumu'nda oynanacak Marsilya-Liverpool maçı Tabii Spor 1 ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.

MARSILYA-LIVERPOOL MAÇI MUHTEMEL 11'LERİ

Marsilya: Rulli; Murillo, Balerdi, Medina, Emerson; O'Riley, Hojbjerg; Weah, Greenwood, Paixao; Aubameyang

Liverpool: Alisson; Frimpong, Gomez, Van Dijk, Robertson; Mac Allister, Gravenberch; Szoboszlai, Wirtz, Gakpo; Ekitike

