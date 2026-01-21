Virtus Bologna-Fenerbahçe Beko MAÇI CANLI İZLE | Ne zaman ve hangi kanalda?

CANLI SKOR ANA SAYFA
EuroLeague'in 23. haftasında Virtus Bologna ile Fenerbahçe Beko karşı karşıya gelecek. Kritik haftada İtalya deplasmanına konuk olacak Sarunas Jasikevicius ve öğrencileri, kazanmanın yollarını arayacak. Turnuvada oynadığı 21 maçta 14 galibiyet alan sarı-lacivertliler, başarılı performansını sürdürmeyi amaçlıyor. Heyecan dolu karşılaşma öncesi basketbolseverler ise "Virtus Bologna-Fenerbahçe Beko maçı canlı izle" konusunu araştırıyor. Peki, Virtus Bologna-Fenerbahçe Beko maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? İşte detaylar...

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 21 Ocak 2026 Çarşamba 11:18
EuroLeague'de 23. hafta heyecanı, Virtus Bologna ile Fenerbahçe Beko arasında oynanacak kritik mücadeleyle yaşanacak. Sarunas Jasikevicius yönetimindeki sarı-lacivertliler, İtalya deplasmanında galibiyet alarak form grafiğini korumak istiyor. Geride kalan 21 maçta 14 kez kazanan Fenerbahçe Beko, bu zorlu randevuda da çıkışını sürdürmeyi hedefliyor. Peki, Virtus Bologna-Fenerbahçe Beko maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

VIRTUS BOLOGNA-FENERBAHÇE BEKO MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

EuroLeague'in 23. haftasında oynanacak Virtus Bologna-Fenerbahçe Beko maçı 21 Ocak Çarşamba günü saat 22.30'da başlayacak.

VIRTUS BOLOGNA-FENERBAHÇE BEKO MAÇI HANGİ KANALDA?

Virtus Arena'da oynanacak Virtus Bologna-Fenerbahçe Beko maçı S Sport ve S Sport Plus ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.

VIRTUS BOLOGNA İLE FENERBAHÇE BEKO ARASINDA 8. RANDEVU

EuroLeague'in 23.haftasında Virtus Bologna deplasmanına konuk olmaya hazırlanan Fenerbahçe Beko, rakibi ile 8. kez kozlarını paylaşmaya hazırlanıyor. Daha önce oynanan 7 maçın 5'ini kazanmayı başaran sarı-lacivertliler, İtalya temsilcisine karşı kurduğu üstünlüğü sürdürmeyi hedefliyor. İşte, Virtus Bologna-Fenerbahçe Beko maçları:

2025-26 - Normal sezon - Fenerbahçe Beko 66 - 64 Virtus Bologna

2024-25 - Normal sezon - Fenerbahçe Beko 95 - 81 Virtus Segafredo Bologna

2024-25 - Normal sezon - Virtus Segafredo Bologna 82 - 86 Fenerbahçe Beko

2023-24 - Normal sezon - Fenerbahçe Beko 88 - 75 Virtus Segafredo Bologna

2023-24 - Normal Sezon - Virtus Segafredo Bologna 87 - 79 Fenerbahçe Beko

2022-23 - Normal Sezon - Fenerbahçe Beko 104 - 72 Virtus Segafredo Bologna

2022-23 - Normal Sezon - Virtus Segafredo Bologna 92 - 88 Fenerbahçe Beko

FENERBAHÇE BEKO İSTATİSİTKLERİ

Fenerbahçe Beko, EuroLeague'de oynadığı 21 maçta 14 galibiyet elde etti. Sarı-lacivertliler son olarak evinde konuk ettiği Valencia Basket'i 82-79'luk skorla geçerken Nando De Colo 16, Nicolo Melli 12, Wade Baldwin 11, Talen Horton-Tucker ve Devon Hall 10 sayı ile oynadı.

VIRTUS BOLOGNA İSTATİSTİKLERİ

EuroLeague'de oynadığı 22 maçta 11 galibiyeti bulunan Virtus Bologna, puan cetvelinin 12. sırasında yer alıyor. Son olarak Dubai Basketball deplasmanında parkeye çıkan İtalya temsilcisi sahadan 80-72'lik skorla galip ayrıldı. Virtus Bologna'da Carsen Edwards 21, Saliou Niang 17 ve Derrick Alston Jr. 12 sayı ile çift haneli skor üretti.

