Galatasaray'dan tarihi prim! Atletico Madrid...

Ziraat Türkiye Kupası
Son dakika Galatasaray haberleri: Şampiyonlar Ligi'ndeki temsilcimiz Galatasaray, 7. hafta maçında Atletico Madrid'i konuk edecek. Sarı-kırmızılılar, RAMS Park'ta ağırlayacağı İspanyol ekibini devirerek çıkışa geçmek istiyor. Yönetimin Atletico Madrid maçı için futbolculara rekor bir prim vereceği öğrenildi. İşte detaylar... (GS spor haberi)

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 21 Ocak 2026 Çarşamba 11:03
Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 7. haftasında İspanya temsilcisi Atletico Madrid'i konuk edecek.

RAMS Park'ta bugün saat 20.45'te başlayacak mücadeleyi Romanya Futbol Federasyonundan hakem Istvan Kovacs yönetecek.

Avrupa'nın kulüpler düzeyindeki en büyük futbol turnuvasına 36 takımlı lig aşamasından başlayan sarı-kırmızılı ekip, ilk maçında deplasmanda Almanya temsilcisi Eintracht Frankfurt'a 5-1 yenildi.

Şampiyonlar Ligi'ne istediği gibi başlayamayan Galatasaray, organizasyondaki ikinci maçta konuk ettiği İngiliz devi Liverpool'u 1-0, üçüncü maçta sahasında Norveç temsilcisi Bodo/Glimt'i 3-1 ve dördüncü maçta da Hollanda'dan Ajax'ı deplasmanda 3-0 yendi.

Sonrasında iç sahada Belçika'nın Union Saint-Gilloise takımına 1-0 yenilen Galatasaray'ın 3 maçlık galibiyet serisi sonlandı.

Son olarak Fransa'nın Monaco takımına deplasmanda 1-0 yenilen sarı-kırmızılılar, Şampiyonlar Ligi'nin 7. haftasına 9 puanla 18. sırada girdi.

Öte yandan Galatasaray, Atletico Madrid ile karşılaşacağı müsabaka öncesi flaş bir gelişme yaşandı. İşte ayrıntılar...

YÖNETİMDEN REKOR PRİM KARARI!

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde grup aşamasında alınan galibiyetlere UEFA tarafından 2.1 milyon Euro ödül veriliyor.

Bu paranın yarısını prim olarak takıma dağıtan yönetim, Atletico Madrid'i yenerlerse oyuncularını ödüllendirilecek.

Sabah'ın haberine göre, ilk 24'ü garantilemesi halinde sarı-kırmızılı ekibe 2 milyon Euro prim verilecek.

Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
