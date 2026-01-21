Newcastle United-PSV MAÇI CANLI | Ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Newcastle United-PSV Eindhoven maçını canlı takip etmek için tıklayınız...

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 7. hafta heyecanı, Newcastle United ile PSV Eindhoven arasında oynanacak önemli mücadeleyle devam ediyor. Eddie Howe'un öğrencileri, taraftarı önünde kazanarak ilk 8 yarışındaki iddiasını güçlendirmek ve puanını 13'e çıkarmak istiyor. Deplasmanda sahaya çıkacak PSV Eindhoven ise 8 puanla yoluna devam edebilmek adına kritik bir galibiyetin peşinde. Peki, Newcastle United-PSV Eindhoven maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda yayınlanacak?

NEWCASTLE UNITED-PSV MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 7. haftada oynanacak Newcastle United-PSV Eindhoven maçı 21 Ocak Çarşamba günü saat 23.00'te başlayacak.

NEWCASTLE UNITED-PSV MAÇI HANGİ KANALDA?

St. James Park'ta oynanacak Newcastle United-PSV Eindhoven maçı Tabii Spor 5 ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.

NEWCASTLE UNITED-PSV MAÇI MUHTEMEL 11'LERİ

Newcastle United: Pope; Miley, Thiaw, Botman, Hall; Guimaraes, Tonali, Joelinton; Elanga, Wissa, Barnes

PSV Eindhoven: Kovar; Sildillia, Schouten, Gasiorowski, Junior; Veerman, Wanner; Perisic, Til, Driouech; Bajraktarevic