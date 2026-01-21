CANLI SKOR ANA SAYFA
  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. ATV
    4. A2TV
    5. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Tv
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Ziraat Türkiye Kupası
Haberler UEFA Şampiyonlar Ligi Newcastle United-PSV MAÇI CANLI | Ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Newcastle United-PSV MAÇI CANLI | Ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 7. haftasında Newcastle United ile PSV Eindhoven karşı karşıya gelecek. Eddie Howe yönetiminde ilk 8 iddiasını sürdürmeyi amaçlayan İngiliz ekibi, evinde oynayacağı maçta puanını 13'e yükseltmenin hesaplarını yapıyor. Zorlu deplasmanda kazanarak turnuvaya devam etmeyi hedefleyen Hollanda ekibinin ise 8 puanı bulunuyor. Peki, Newcastle United-PSV Eindhoven maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? İşte detaylar...

UEFA Şampiyonlar Ligi Haberleri Giriş Tarihi: 21 Ocak 2026 Çarşamba 10:30
Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Newcastle United-PSV MAÇI CANLI | Ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Newcastle United-PSV Eindhoven maçını canlı takip etmek için tıklayınız...

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 7. hafta heyecanı, Newcastle United ile PSV Eindhoven arasında oynanacak önemli mücadeleyle devam ediyor. Eddie Howe'un öğrencileri, taraftarı önünde kazanarak ilk 8 yarışındaki iddiasını güçlendirmek ve puanını 13'e çıkarmak istiyor. Deplasmanda sahaya çıkacak PSV Eindhoven ise 8 puanla yoluna devam edebilmek adına kritik bir galibiyetin peşinde. Peki, Newcastle United-PSV Eindhoven maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda yayınlanacak?

NEWCASTLE UNITED-PSV MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 7. haftada oynanacak Newcastle United-PSV Eindhoven maçı 21 Ocak Çarşamba günü saat 23.00'te başlayacak.

NEWCASTLE UNITED-PSV MAÇI HANGİ KANALDA?

St. James Park'ta oynanacak Newcastle United-PSV Eindhoven maçı Tabii Spor 5 ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.

NEWCASTLE UNITED-PSV MAÇI MUHTEMEL 11'LERİ

Newcastle United: Pope; Miley, Thiaw, Botman, Hall; Guimaraes, Tonali, Joelinton; Elanga, Wissa, Barnes

PSV Eindhoven: Kovar; Sildillia, Schouten, Gasiorowski, Junior; Veerman, Wanner; Perisic, Til, Driouech; Bajraktarevic

ASpor CANLI YAYIN

F.Bahçe'ye Kante şoku! Bonservis krizini fırsat bildiler
İtalyanlar o yıldız için F.Bahçe'ye teklif yapacak!
DİĞER
Usta oyuncu Parla Şenol yıllar sonra anlattı: O sette ukalaca davrandım rolüm devam ettirilmedi, pişmanım!
Başkan Erdoğan ve Trump telefonda görüştü! Suriye'de 'Tek Devlet' dönemi: Beraber çalışacağız
Rafa Silva Türkiye'den ayrıldı
G.Saray transferdeki sessizliğini o yıldızla bozuyor!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
5
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
F.Bahçe Aston Villa'yı konuk edecek! F.Bahçe Aston Villa'yı konuk edecek! 10:15
Juventus-Benfica maçı detayları! Kenan Yıldız oynayacak mı? Juventus-Benfica maçı detayları! Kenan Yıldız oynayacak mı? 10:07
Rafa Silva Türkiye'den ayrıldı Rafa Silva Türkiye'den ayrıldı 10:00
Anadolu Efes Olympiakos'u ağırlıyor Anadolu Efes Olympiakos'u ağırlıyor 09:51
İtalyanlar o yıldız için F.Bahçe'ye teklif yapacak! İtalyanlar o yıldız için F.Bahçe'ye teklif yapacak! 09:44
Slavia Prag-Barcelona maçı detayları Slavia Prag-Barcelona maçı detayları 09:30
Daha Eski
Noa Lang Aslan oluyor! İstanbul'a geliş tarihi... Noa Lang Aslan oluyor! İstanbul'a geliş tarihi... 09:28
Bayern Münih-Union Saint-Gilloise maçı detayları Bayern Münih-Union Saint-Gilloise maçı detayları 09:08
G.Saray transferdeki sessizliğini o yıldızla bozuyor! G.Saray transferdeki sessizliğini o yıldızla bozuyor! 08:54
Atalanta-Athletic Bilbao maçı detayları Atalanta-Athletic Bilbao maçı detayları 08:37
3. tura yükselen Zeynep tarihe geçti! 3. tura yükselen Zeynep tarihe geçti! 08:28
Karabağ-Eintracht Frankfurt maçı detayları Karabağ-Eintracht Frankfurt maçı detayları 08:20