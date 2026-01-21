Fenerbahçe Aston Villa maçı hazırlıklarını tamamladı!

CANLI SKOR ANA SAYFA
Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi 7. hafta maçında konuk edeceği Aston Villa maçı hazırlıklarını tamamladı. İşte detaylar...

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 21 Ocak 2026 Çarşamba 12:16
Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi'nin 7'nci haftasında yarın Aston Villa ile oynayacağı maçın hazırlıklarını bugün yaptığı antrenmanla tamamladı.

Teknik direktör Domenico Tedesco yönetiminde yapılan antrenmanın ilk 15 dakikası basına açık olarak gerçekleşti. Isınma hareketleriyle başlayan antrenman koordinasyon ve çabukluk çalışmasıyla devam etti. Antrenmanın basına kapalı bölümünde ise maçın taktik çalışması yapıldı. Tedavileri devam eden Archie Brown ile Levent Mercan'ın yanı sıra izinli olan Youssef En Nesyri antrenmanda yer almadı. Öte yandan Fenerbahçe Futbol Şube Sorumlusu Ertan Torunoğulları, çalışmayı takip etti.

Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi'nin 7'nci haftasında yarın saat 20.45'te İngiliz ekibi Aston Villa'yı konuk edecek.

