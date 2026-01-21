Manchester United'dan Beşiktaş'ın yıldızına kanca! Transfer görüşmesi duyuruldu

Son dakika Beşiktaş haberlerinden haberdar olmak için Google News fotomac.com.tr 'ye abone olun.

Transfer çalışmalarını sürdüren Beşiktaş'ta sıcak gelişmeler yaşanıyor. Transfer döneminde kadrosundaki Mert Günok, David Jurasek, Jonas Svensson ve Gabriel Paulista ile yollarını ayıran siyah-beyazlılarda, flaş bir ayrılık iddiası daha gündeme geldi.

Premier Lig devinin Beşiktaş'ın Nijeryalı yıldızı Wilfred Ndidi'ye talip olduğu öne sürüldü. talkSPORT'ta yer alan habere göre, Manchester United, Wilfred Ndidi ile görüşme gerçekleştiridi.

Sezon başında Leicester City'den Beşiktaş'a 8 milyon Euro bedelle transfer olan Ndidi, siyah-beyazlı formayı 16 kez giyerken 1 gol ve 1 asistlik katkı sağladı. Nijeryalı futbolcu Beşiktaş'ta 2. kaptanlığa getirilmişti.

Mevcut sözleşmesi 2028 yılında sona erecek Wiflred Ndidi'nin Transfermarkt verilerine göre 10 milyon Euro değeri bulunuyor.