Ziraat Türkiye Kupası
Beşiktaş Agbadou'ya kavuşuyor!

Beşiktaş Agbadou'ya kavuşuyor!

Son dakika Beşiktaş transfer haberleri: Beşiktaş, ara transfer döneminde ilk bombayı patlatmaya hazırlanıyor. Siyah-beyazlılar, Wolverhampton forması giyen Emmanuel Agbadou ile anlaşma sağladı. Kara Kartal'ın Fildişili stoperle yapacağı sözleşmenin detayları da belli oldu. (BJK spor haberi)

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 21 Ocak 2026 Çarşamba 12:43
Beşiktaş Agbadou'ya kavuşuyor!

Son 9 resmi maçını kaybetmeyen (6G- 3B), üst üste 4 karşılaşmadan galibiyetle ayrılan Beşiktaş'ta yüzler gülmeye başladı. Siyah-beyazlılar bir yandan elindeki oyuncularla vedalaşırken, diğer yandan kadrosunu güçlendirmek için çalışıyor. Teknik direktör Sergen Yalçın'ın ara transfer döneminde en çok istediği oyuncu olan Emmanuel Agbadou'nun takıma katılmasına artık sadece saatler kaldı. 28 yaşındaki futbolcu için Beşiktaş şartlarını zorladı ve teklifini kiralama bedeliyle birlikte satın alma maddesi dahil 15 milyon Euro'ya kadar çıkardı. Tarafların artık final görüşmeleri yaptığı belirtildi. Fildişi Sahilli futbolcunun, transferinin çarşamba ya da perşembe sonuçlandırılarak İstanbul'a getirilmesi bekleniyor.

BAVULUNU HAZIRLADI

Sabah'ın haberine göre, Agbadou'nun da kulüplerin el sıkışmasıyla birlikte yola çıkmak için hazırlıklara başladığı aktarıldı. Beşiktaş'ta forma giymeyi çok isteyen tecrübeli stoper ile yapılan anlaşma 3.5 yıllık olacak. Siyah-beyazlılarla, Wolverhampton arasındaki ödeme planı konusu tamamlandığında deneyimli oyuncu, kendisini Haziran 2029'a kadar Beşiktaş'a bağlayan imzayı atacak.

Tedesco'dan flaş karar! İşte F.Bahçe'nin Aston Villa 11'i
