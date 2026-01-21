CANLI SKOR ANA SAYFA
  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. ATV
    4. A2TV
    5. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Tv
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Trabzonspor Trabzonspor'da Danylo Sikan’ın ayrılığını resmen açıkladı!

Trabzonspor'da Danylo Sikan’ın ayrılığını resmen açıkladı!

Son dakika haberi: Trabzonspor, Danylo Sikan’ın Anderlecht Kulübü’ne transfer olduğunu duyurdu. İşte detaylar...

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 21 Ocak 2026 Çarşamba 15:42 Güncelleme Tarihi: 21 Ocak 2026 Çarşamba 16:46
Son dakika Trabzonspor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Trabzonspor'da Danylo Sikan’ın ayrılığını resmen açıkladı!

Trabzonspor, Ukraynalı futbolcu Danylo Sikan'ın Belçika'nın Anderlecht Kulübü'ne transferi konusunda anlaşma sağlandığını duyurdu.

Trabzonspor Sportif Yatırım ve Futbol İşletmeciliği Ticaret AŞ'den Borsa İstanbul'a gönderilen ve Kamuyu Aydınlatma Platformunda da (KAP) yer alan açıklamada, Anderlecht Kulübü'nün bordo-mavili kulübe, sözleşme fesih bedeli olarak 4 milyon avro ödeme yapacağı belirtildi.

Anderlecht Kulübü'nün, Trabzonspor'a şarta bağlı bonus olarak 500 bin avro ile futbolcunun bir başka kulübe transferinin gerçekleşmesi halinde elde edilecek net transfer bedelinin yüzde 20'sini ödeyeceği vurgulanan açıklamada, "Şirketimiz ile profesyonel futbolcumuz Danylo Sikan arasındaki 22.01.2025 başlangıç ve 30.06.2029 bitiş tarihli profesyonel futbolcu sözleşmesi karşılıklı olarak feshedilmiştir. Yapılan anlaşmaya göre oyuncuya herhangi bir fesih tazminatı ödenmeyecektir." ifadeleri kullanıldı.

Bordo-mavili ekip, Danylo Sikan'ı geçtiğimiz sezonun devre arasında Shakhtar Donetsk'ten transfer etmişti.

34 MAÇTA 7 GOL, 3 ASİSTLİK KATKI

Sikan, 2024-25 sezonunun devre arasında Trabzonspor'a katılmasının ardından 18 maçta bin 92 dakika forma giyip, 3 gol ve 2 asistlik katkı sağladı. Bu dönemde 2 sarı kart gördü. Ukraynalı futbolcu, 2025-26 sezonunda Trabzonspor formasıyla 16 maçta 441 dakika süre alırken 4 gol ve 1 asist üretti. Bu süreçte 2 sarı kart gördü. Ukraynalı futbolcu, Trabzonspor kariyerinde toplam 34 maçta bin 533 dakika süre alırken 7 gol ve 3 asistlik performans sergiledi.

D&R / Reklam
Szymanski'nin yeni takımı açıklandı! İşte bonservis bedeli
DİĞER
Usta oyuncu Parla Şenol yıllar sonra anlattı: O sette ukalaca davrandım rolüm devam ettirilmedi, pişmanım!
Başkan Erdoğan - Bahçeli zirvesi: Hangi konular gümdemde?
Beşiktaş ayrılığı KAP'a bildirdi!
G.Saray transferdeki sessizliğini o yıldızla bozuyor!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
5
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Iğdır FK'da flaş ayrılık! Iğdır FK'da flaş ayrılık! 16:19
Beşiktaş ayrılığı KAP'a bildirdi! Beşiktaş ayrılığı KAP'a bildirdi! 16:05
UEFA’dan Halil Umut Meler’e görev UEFA’dan Halil Umut Meler’e görev 15:57
Osimhen Afrika Uluslar Kupası'nın en iyi 11'ine seçildi Osimhen Afrika Uluslar Kupası'nın en iyi 11'ine seçildi 15:50
A. Madrid'den İstanbul paylaşımı! A. Madrid'den İstanbul paylaşımı! 15:48
Fırtına Sikan’ın ayrılığını duyurdu! Fırtına Sikan’ın ayrılığını duyurdu! 15:41
Daha Eski
Damac FC-Al Nassr maçı canlı yayın bilgileri! Damac FC-Al Nassr maçı canlı yayın bilgileri! 15:39
UEFA'dan Halil Umut Meler'e görev! UEFA'dan Halil Umut Meler'e görev! 15:21
Chelsea-Pafos maçı tüm ayrıntıları! Chelsea-Pafos maçı tüm ayrıntıları! 15:21
F.Bahçe'den çifte transfer! F.Bahçe'den çifte transfer! 14:59
Szymanski'nin yeni takımı açıklandı! İşte bonservis bedeli Szymanski'nin yeni takımı açıklandı! İşte bonservis bedeli 14:32
Hedef ilk 24: G.Saray maçı canlı yayın bilgileri! Hedef ilk 24: G.Saray maçı canlı yayın bilgileri! 14:26