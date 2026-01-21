DAMAC FC-AL NASSR CANLI | Maç saati, kanalı ve canlı yayın bilgileri!

CANLI SKOR ANA SAYFA
Suudi Pro Lig’in 16. haftasında Al Nassr, deplasmanda ligin 15. sırasında yer alan Damac ile karşılaşıyor. 34 puanla 2. sırada bulunan ve son maçında Al Shabab’ı 3-2 mağlup ederek moral bulan Al Nassr, lider Al Hilal'i takibini sürdürmek niyetinde. Öte yandan, 11 puanla düşme hattının sadece bir basamak üzerinde yer alan Damac ise, bu sezon evinde galibiyet alamamanın baskısını yaşıyor. Jorge Jesus yönetimindeki Al Nassr'ın hücum gücü ile Damac'ın ligde kalma direnci karşı karşıya geliyor. İşte Damac FC-Al Nassr maçı canlı yayın bilgileri...

Futbol Haberleri Giriş Tarihi: 21 Ocak 2026 Çarşamba 15:39 Güncelleme Tarihi: 21 Ocak 2026 Çarşamba 15:41
Damac FC-Al Nassr maçını canlı takip etmek için tıklayın...

Damac FC-Al Nassr mücadelesi, konuk takım için için 'telafisi olmayan' maçlardan biri. Al Nassr'da tüm gözler, bu sezon ligde 15 golü bulunan ve kariyerinin 1000. golüne adım adım yaklaşan efsane Cristiano Ronaldo üzerinde olacak. Ev sahibi Damac cephesinde ise teknik direktör Nuno Almeida, dev rakibine sürpriz yapmaya çalışacak. Damac'ın bu sezon evindeki 7 maçta galibiyet alamamış olması, Al Nassr'ın iştahını kabartan en büyük istatistik olarak göze çarpıyor. Peki Damac FC-Al Nassr maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Damac FC-Al Nassr MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Damac FC-Al Nassr maçı, 21 Ocak Çarşamba, günü oynanacak. Mücadele, Türkiye saati ile 20.30'da başlayacak.

Damac FC-Al Nassr MAÇI HANGİ KANALDA?

Suudi Arabistan Pro Lig'in 16. haftasında oynanacak Damac FC-Al Nassr mücadelesi, TRT Tabii Spor 5 ekranlarından canlı yayınlanacak.

Damac FC-Al Nassr MAÇI CANLI İZLE | TRT TABİİ SPOR 5

ASpor CANLI YAYIN

