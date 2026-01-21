CANLI SKOR ANA SAYFA
Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Galatasaray Yapay zekadan Galatasaray-Atletico Madrid maçı öncesi flaş tahmin!

Yapay zekadan Galatasaray-Atletico Madrid maçı öncesi flaş tahmin!

UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 7. haftasında temsilcimiz Galatasaray'ın La Liga devi Atletico Madrid'i ağırlayacağı karşılaşma öncesi yapay zeka, kritik mücadeleyi değerlendirdi. İşte yapay zekanın RAMS Park'taki dev düello öncesi yaptığı skor tahmini...

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 21 Ocak 2026 Çarşamba 16:57
Yapay zekadan Galatasaray-Atletico Madrid maçı öncesi flaş tahmin!

Temsilcimiz Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 7. haftasında sahasında La Liga'nın büyük ekiplerinden Atletico Madrid ile karşılaşmaya hazırlanıyor.

Yapay zekadan Galatasaray-Atletico Madrid maçı öncesi flaş tahmin!

İlk 24 yolunda kritik öneme sahip mücadeleye saatler kala taraftarlar karşılaşmanın muhtemel 11'lerini, maç önü analizlerini ve skor tahminlerini araştırıyor.

Yapay zekadan Galatasaray-Atletico Madrid maçı öncesi flaş tahmin!

21 Ocak Çarşamba günü saat 20:45'te başlayacak dev karşılaşma öncesi yapay zekanın yaptığı skor tahminleri dikkat çekiyor. İşte yapay zekaya göre Galatasaray-Atletico Madrid maçının sonucu...

Yapay zekadan Galatasaray-Atletico Madrid maçı öncesi flaş tahmin!

Karşılaşma öncesi sarı-kırmızılılarda eksik isimler ve form düşüklüğü dikkat çekerken çıkarken buna bağlı olarak orta sahada hücum bağlantısının zayıf kalabileceğine vurgulanıyor.

Yapay zekadan Galatasaray-Atletico Madrid maçı öncesi flaş tahmin!

Galatasaray'ın Devler Ligi'nde çıktığı son 2 maçta gol üretememesine karşılık Afrika Kupası'ndan motivasyonu tam bir şekilde dönen Victor Osimhen'in hücumda ciddi bir sorumluluk alması bekleniyor.

Yapay zekadan Galatasaray-Atletico Madrid maçı öncesi flaş tahmin!

Kadro derinliği ile gözdağı veren Atletico Madrid'in ise disiplinli savunması ve kontratak yeteneğinin İstanbul devine sıkıntı yaratabileceği belirtiliyor.

Yapay zekadan Galatasaray-Atletico Madrid maçı öncesi flaş tahmin!

Diego Simeone'nin ekibi son dönemlerde hücumda aksamalar yaşasa da Galatasaray'da özellikle savunmada olan eksiklikler, İspanyol ekibini maçın favorisi yapıyor.

Yapay zekadan Galatasaray-Atletico Madrid maçı öncesi flaş tahmin!

RAMS Park'ta sarı-kırmızılı taraftarların takımlarına olan desteğinin tutkulu bir atmosfer oluşturması ve buna bağlı olarak Atletico Madrid'in zorlu deplasmanda hata riskini en aza indirmek adına daha disiplinli bir oyun anlayışı izlemesi bekleniyor.

Yapay zekadan Galatasaray-Atletico Madrid maçı öncesi flaş tahmin!

Bütün bu analizlerin ardından yapay zekanın yaptığı skor tahmini ise 2-1'lik Atletico Madrid galibiyeti şeklinde. Yine de futbolda sürprizlerin gerçekleşebileceği göz önünde bulundurularak Galatasaray'ın güçlü rakibinden puan koparmasının imkansız olmadığı aktarılıyor.

