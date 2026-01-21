Yapay zekadan Galatasaray-Atletico Madrid maçı öncesi flaş tahmin!

Diego Simeone'nin ekibi son dönemlerde hücumda aksamalar yaşasa da Galatasaray'da özellikle savunmada olan eksiklikler, İspanyol ekibini maçın favorisi yapıyor.

RAMS Park'ta sarı-kırmızılı taraftarların takımlarına olan desteğinin tutkulu bir atmosfer oluşturması ve buna bağlı olarak Atletico Madrid'in zorlu deplasmanda hata riskini en aza indirmek adına daha disiplinli bir oyun anlayışı izlemesi bekleniyor.