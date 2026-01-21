Galatasaray-Atletico Madrid MAÇI CANLI | Ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

CANLI SKOR ANA SAYFA
Ziraat Türkiye Kupası
UEFA Şampiyonlar Ligi 7. haftasında Galatasaray ile Atletico Madrid karşı karşıya gelecek. Okan Buruk yönetiminde ilk 24 için sahaya çıkacak Cimbom, İspanya devine karşı puan ya da puanlar almanın yollarını arayacak. Oynadığı 6 maçta 3 galibiyet ve 3 mağlubiyet alan sarı-kırmızılılar, 12 puanlı Diego Simeone ve öğrencilerine karşı hata yapmak istemiyor. RAMS Park'ta oynanacak mücadele öncesi hangi isimlerin ilk 11'de başlayacağı merak edilirken, "Galatasaray-Atletico Madrid maçı canlı izle" konusunu gündem olmayı sürdürüyor. Peki, Galatasaray-Atletico Madrid maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? İşte detaylar...

Giriş Tarihi: 21 Ocak 2026 Çarşamba 11:45
UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 7. haftasında gözler RAMS Park'ta oynanacak Galatasaray–Atletico Madrid mücadelesine çevrildi. Okan Buruk yönetiminde ilk 24 hedefiyle sahaya çıkacak sarı-kırmızılılar, İspanyol temsilcisi karşısında avantaj yakalamak istiyor. 6 maçta 3 galibiyet ve 3 yenilgi yaşayan Galatasaray, 12 puanlı Diego Simeone'nin ekibine karşı hata yapmamayı amaçlıyor. Karşılaşma öncesinde muhtemel ilk 11'ler merak edilirken, futbolseverler "Galatasaray-Atletico Madrid maçı canlı izle" aramalarını yoğunlaştırdı. Peki, Galatasaray-Atletico Madrid maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

GALATASARAY-ATLETICO MADRID MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 7. haftasında oynanacak Galatasaray-Atletico Madrid maçı 21 Ocak Çarşamba günü saat 20.45'te başlayacak.

GALATASARAY-ATLETICO MADRID MAÇI HANGİ KANALDA?

RAMS Park'ta oynanacak Galatasaray-Atletico Madrid maçı Tabii ve TRT 1 ekranlarından canlı ve şifresiz olarak yayınlanacak.

GALATASARAY-ATLETICO MADRID MAÇI CANLI İZLE

GALATASARAY-ATLETICO MADRID MAÇI MUHTEMEL 11'LERİ

Galatasaray: Uğurcan, Sallai, Sanchez, Abdülkerim, Eren, Torreira, Lemina, Yunus Akgün, Sane, Barış Alper, Osimhen

Atletico Madrid: Oblak, Llorente, Pubill, Hancko, Ruggeri, Rivas, Simeone, Baena, Griezmann, Alvarez, Sörloth

CİMBOM'DA HEDEF İLK 24

Teknik Direktör Okan Buruk yönetiminde hazırlıklarını tamamlayan Galatasaray, Atletico Madrid karşısında kritik bir mücadeleye çıkacak. Oynadığı 6 karşılaşmada 9 puan toplayan sarı-kırmızılı ekip, İspanyol ekibine karşı alacağı puan ya da puanlarla ilk 24'e kalmayı garantilemeyi hedefliyor. RAMS Park'ta oynanacak mücadelede hata yapmak istemeyen Cimbom, Şampiyonlar Ligi son hafta mücadelesinde ise Manchester City deplasmanına konuk olacak.

GALATASARAY MAÇ GÜNÜ PAYLAŞIMI

"TAKIM OLARAK EN İYİSİNİ YAPACAĞIZ"

Atletico Madrid maçı öncesi basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk şu ifadeleri kullandı:

Şampiyonlar Ligi'nde ilk 24 girmek için önemli bir karşılaşma. Bu maçtan sonra 'burada kendimiz artık varız' diyebileceğimiz bir karşılaşma. Puan anlamında çok önemli. Bu tür dünyanın önemli takımlarına karşı iç sahadaki maçlar, hem oyun hem de sonuç olarak uzun yıllar Galatasaray'ın tarihine geçen maçlar oldu. Hepimiz için büyük bir şans. Galatasaray takımı için, benim için, futbolcular için bu maçı yaşamak yine akıllarda ileride insanlar baktığında 'Galatasaray, bir Atletico Madrid maçı oynamıştı' dedirtmek için büyük bir şans. Takım olarak en iyisini yapacağız. Form durumu yüksek bir takım var. Çok önemli bir teknik direktörleri var. 15 senedir takımın başında olan Simeone ile birlikte her sene farklı oyunlar, farklı oyuncular, hep rakiplerini zorlayan, hep kazanmaya odaklı bir takım. Biz de en maksimumumuzu vererek, bu maçtan kazanarak ayrılmak istiyoruz. Oyuncularımıza güveniyorum. Kritik bir maça çıkıyoruz.

GÖZLER VICTOR OSIMHEN'DE OLACAK

Galatasaray'ın Nijeryalı futbolcusu Victor Osimhen, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde attığı 6 golle takımının bu alanda en golcü ismi olarak yer alıyor. Şampiyonlar Ligi'nde krallık yarışında 9 golle zirvede Real Madrid'in Fransız futbolcusu Kylian Mbappe bulunurken, Osimhen de Manchester City'nin Norveçli futbolcusu Erling Haaland ile birlikte 6'şar golle takip ediyor. Sarı-kırmızılılarda Victor Osimhen'in dışında Yunus Akgün de 2 gol kaydetti.

"ZOR BİR MAÇ OLACAK"

Karşılaşma öncesinde düzenlenen basın toplantısında Atletico Madrid Teknik Direktörü Diego Simeone, şu açıklamalarda bulundu:

Zor bir maç olacak. Galatasaray'ın çok iyi oyuncuları var. Forvette özellikle iyi ve hızlı oyuncuları var. Orta sahadan çıkan ataklar çok önemli olacak. Orta sahada Torreira var. Bizi çok mücadeleci bir takım bekliyor.

ATLETICO MADRID MAÇ GÜNÜ PAYLAŞIMI

GALATASARAY İLE ATLETICO MADRID ARASINDA 7. RANDEVU

Galatasaray ile Atletico Madrid, Avrupa kupalarında bugüne kadar 6 kez rakip oldu. Söz konusu müsabakalarda sarı-kırmızılılar galibiyet alamazken, İspanyol takımı 4 defa kazandı. 2 maç da beraber sona erdi. Bu mücadelelerde Aslan 2, Madrid ekibi ise 8 gol attı. İki takım son olarak 25 Kasım 2015 tarihinde Şampiyonlar Ligi grup maçında İspanya'da karşılaştı ve Atletico Madrid, 2-0'lık skorla sahadan galip ayrıldı.

GALATASARAY-ATLETICO MADRID MAÇ KADROSUNDA ÖNEMLİ EKSİKLER

Galatasaray'da, Atletico Madrid maçı öncesinde Gabriel Sara ve Arda Ünyay'ın sakatlıkları bulunurken, Kazımcan Karataş da UEFA'ya verilen listede yer almadığı için kadroda olmayacak. Sakatlığını atlatan Wilfried Singo'nun durumu ise son antrenmandan sonra belli olacak. Afrika Uluslar Kupası'ndan dönen Victor Osimhen de sahadaki yerini alacak.

OKAN BURUK'UN AVRUPA KARNESİ

Okan Buruk, Galatasaray teknik direktörü olarak Avrupa kupalarında 32 maç oynadı. Buruk, Şampiyonlar Ligi grup ve elemelerde 20, Avrupa Ligi'nde de 12 olmak üzere oynadığı bu maçların 13'ünden galip ayrılırken, 11 kez ise yenildi. 8 müsabaka da berabere kaldı.

ATLETICO MADRID İSTATİSTİKLERİ

Atletico Madrid, La Liga'da bu sezon oynadığı 20 karşılaşmada 12 galibiyet, 5 beraberlik ve 3 mağlubiyetle 41 topladı ve averajla 4. sırada yer alıyor. Madrid ekibi, Şampiyonlar Ligi'nde ise Eintracht Frankfurt'u 5-1, Union Saint-Gilloise'yi 3-1, Inter'i 2-1 ve PSV'yi de 3-2'lik skorlarla mağlup ederken, Liverpool'a 3-2 ve Arsenal'e de 4-0 kaybetti.

İSPANYOLLARA KARŞI 35. MÜCADELE

Galatasaray, bugüne kadar İspanyol takımlarıyla 35 kez karşı karşıya geldi. Sarı-kırmızılılar bu mücadeleleri de Atletico Madrid, Athletic Bilbao, RCD Mallorca, Real Madrid, Deportivo de La Coruna, Barcelona, Real Sociedad ve Villarreal'e karşı oynadı. Cimbom geride kalan 35 maçta 8 galibiyet, 7 beraberlik ve 20 mağlubiyet aldı.

AVRUPA KUPALARINDA 335. MAÇ

Galatasaray, Avrupa kupalarında bugüne kadar 334 maça çıktı. Bu müsabakalarda sarı-kırmızılılar, 119 kez galip gelirken, 126 defa da mağlup oldu. 89 karşılaşma berabere sona erdi. Geride kalan mücadelelerde Cimbom rakip fileleri 459 kez havalandırırken, kalesinde 506 gol gördü.

ŞAMPİYONLAR LİGİ'NDE 129. MÜSABAKA

UEFA Şampiyonlar Ligi tarihinde 128 karşılaşmaya çıkan Galatasaray, bu maçların 32'sini kazanırken, 65'ini ise kaybetti. 31 maç da berabere tamamlandı. Aslan attığı 130 gole karşı, kalesinde 218 gole engel olamadı.

GALATASARAY-ATLETICO MADRID MAÇI HAKEMİ

Galatasaray ile Atletico Madrid arasında oynanacak karşılaşmayı Romanya Futbol Federasyonu'ndan Istvan Kovacs yönetecek. Kovacs'ın yardımcılıklarını Mihai Marica ile Ferencz Tunyogi yapacak. Mücadelenin dördüncü hakemi de Szabolcs Kovacs olacak. Maçta VAR'da Rob Dieperink, AVAR'da da Catalin Popa görev alacak.

