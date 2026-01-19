Osimhen'den Galatasaray taraftarlarını kızdıran hareket! Nijeryalı yıldızdan sert tepki

Son dakika Galatasaray haberlerinden haberdar olmak için Google News fotomac.com.tr 'ye abone olun.

Galatasaray'ın yıldız golcüsü Victor Osimhen, Nijerya Milli Takımı'yla Afrika Uluslar Kupası'nda mücadele etmiş, Süper Kartallar yarı finalde Fas'a yenilerek elenmişti.

Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'nde oynayacağı kritik Atletico Madrid maçı öncesinde Osimhen'in hemen Türkiye'ye döneceğini uman sarı kırmızılı taraftarlar, yıldız golcünün Nijerya'da şarkıcı Tunde Perry'nin doğum günü organizasyonuna katıldığı geceden görüntülerin sosyal medyaya yansıdığı gördü.

İşte Osimhen'in partiden görüntüleri...

Victor Osimhen took private jet after their match with Egypt to Nigeria just to attend Tunde Perry birthday party. Omo! Tunde Perry is gone. pic.twitter.com/qg6RfLA3AK — 𝐀𝐬𝐚𝐤𝐲𝐆𝐑𝐍 (@AsakyGRN) January 18, 2026

Bazı taraftarlar Osimhen'in stres atmaya ihtiyacı olduğunu savunurken bazıları da önemli bir maç öncesi İstanbul'a dönmesi gerektiğini ifade ederek tepki gösterdi.

OSIMHEN ATEŞ PÜSKÜRDÜ!

Öte yandan, Osimhen'in sosyal medya hesabından canlı yayın yaptığı anlarda bir Galatasaray taraftarının "2 gün sonra Atletico maçına çıkacağız sen Nijerya'da doğum günü kutluyorsun" yorumuna adeta ateş püskürdü.

Yıldız isim bu sözlere "Anlamıyorsunuz! Konuşmama izin verin. Ben o adamı seviyorum, saygı duyuyorum. Onun davetini geri çeviremezdim. Ona bu saygısızlığı yapamazdım. Tanrıya yemin ederim bunu yapamazdım. Sizin bu yaptığınız nankörlük" şeklinde yanıt verdi.

İşte Nijeryalı yıldızın sert tepki gösterdiği o anlar...