CANLI SKOR ANA SAYFA
  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. ATV
    4. A2TV
    5. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Tv
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Galatasaray Okan Buruk'tan rotasyonlu kadro! İşte Galatasaray'ın Karagümrük maçı muhtemel 11'i

Okan Buruk'tan rotasyonlu kadro! İşte Galatasaray'ın Karagümrük maçı muhtemel 11'i

Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 19. haftasında deplasmanda Fatih Karagümrük ile karşılaşacak. Sarı kırmızılılar mücadeleden 3 puanla ayrılarak liderliğini korumak istiyor. Öte yandan teknik direktör Okan Buruk, Fatih Karagümrük maçında ciddi bir rotasyona gitmeyi düşünüyor. İşte Cimbom'un muhtemel 11'i... | Son dakika Galatasaray haberleri (GS spor haberi)

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 23 Ocak 2026 Cuma 11:35 Güncelleme Tarihi: 23 Ocak 2026 Cuma 11:41
Son dakika Galatasaray haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Okan Buruk'tan rotasyonlu kadro! İşte Galatasaray'ın Karagümrük maçı muhtemel 11'i

Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 19. haftasında 24 Ocak Cumartesi günü deplasmanda Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük ile karşılaşacak. Atatürk Olimpiyat Stadı'nda yapılacak maç, saat 20.00'de başlayacak. Müsabakada hakem Atilla Karaoğlan yönetecek.

Okan Buruk'tan rotasyonlu kadro! İşte Galatasaray'ın Karagümrük maçı muhtemel 11'i

Sarı-kırmızılı ekip, ligde geride kalan 18 müsabakada 13 galibiyet, 4 beraberlik ve 1 yenilgi yaşadı. Galatasaray, topladığı 43 puanla haftaya en yakın takipçisi Fenerbahçe'nin 1 puan önünde lider girdi.

Okan Buruk'tan rotasyonlu kadro! İşte Galatasaray'ın Karagümrük maçı muhtemel 11'i

Ligde istediği gibi bir performans sergileyemeyen kırmızı-siyahlı ekip ise 2 galibiyet, 3 beraberlik ve 13 yenilgi yaşadı. Fatih Karagümrük, elde ettiği 9 puanla 18 takımlı Süper Lig'de son sırada yer aldı. İki ekip arasında ligin ilk yarısında yapılan maç, Galatasaray'ın 3-0'lık üstünlüğüyle sona ermişti.

Okan Buruk'tan rotasyonlu kadro! İşte Galatasaray'ın Karagümrük maçı muhtemel 11'i

GALATASARAY'DA SINGO VE ARDA FORMA GİYMEYECEK

Sarı-kırmızılı takımda sakatlığı devam eden Wilfried Singo'nun Fatih Karagümrük'e karşı forma giymesi beklenmiyor.

Okan Buruk'tan rotasyonlu kadro! İşte Galatasaray'ın Karagümrük maçı muhtemel 11'i

Uzun süreli sakatlığı bulunan Fildişi Sahilli savunma oyuncusu, karşılaşmada riske edilmeyecek. Ziraat Türkiye Kupası'ndaki Fethiyespor mücadelesinde sakatlanan ve sol arka adalesinde hafif-orta dereceli zorlanma tespit edilen Arda Ünyay da Fatih Karagümrük'e karşı sahaya çıkamayacak.

Okan Buruk'tan rotasyonlu kadro! İşte Galatasaray'ın Karagümrük maçı muhtemel 11'i

Ligin 18. haftasındaki Gaziantep FK mücadelesinde sarı kart cezası nedeniyle forma giyemeyen Lucas Torreira, teknik direktör Okan Buruk'un görev vermesi durumunda sahaya çıkacak.

Okan Buruk'tan rotasyonlu kadro! İşte Galatasaray'ın Karagümrük maçı muhtemel 11'i

DÖRT OYUNCU SINIRDA

Galatasaray'da 4 futbolcu sarı kart ceza sınırında bulunuyor.

Okan Buruk'tan rotasyonlu kadro! İşte Galatasaray'ın Karagümrük maçı muhtemel 11'i

Bu sezon forma giydiği maçlarda üçer kez sarı kartla cezalandırılan Barış Alper Yılmaz, Mario Lemina, Abdülkerim Bardakcı ve Kazımcan Karataş, Fatih Karagümrük müsabakasına ceza sınırında çıkacak.

Okan Buruk'tan rotasyonlu kadro! İşte Galatasaray'ın Karagümrük maçı muhtemel 11'i

Bu futbolcular, maçta sarı kart görmeleri durumunda 20. haftadaki Zecorner Kayserispor mücadelesinde forma giyemeyecek.

Okan Buruk'tan rotasyonlu kadro! İşte Galatasaray'ın Karagümrük maçı muhtemel 11'i

ŞAMPİYONLAR LİGİ'NDE KRİTİK MAÇA ÇIKACAK

Galatasaray,, Fatih Karagümrük müsabakasının ardından UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Manchester City'ye konuk olacak.

Okan Buruk'tan rotasyonlu kadro! İşte Galatasaray'ın Karagümrük maçı muhtemel 11'i

"Devler Ligi"nin 7. haftasında 21 Ocak'ta konuk ettiği İspanya temsilcisi Atletico Madrid ile 1-1 berabere kalan sarı-kırmızılı ekip, lig etabını 28 Ocak'ta deplasmanda yapacağı Manchester City maçıyla tamamlayacak.

Okan Buruk'tan rotasyonlu kadro! İşte Galatasaray'ın Karagümrük maçı muhtemel 11'i

Atletico Madrid maçında aldığı beraberlikle puanını 10'a yükselten Galatasaray, hem morallendi hem de play-off'ta mücadele etme yolunda büyük bir adım attı. Teknik direktör Okan Buruk'un hafta içinde yapılacak Manchester City maçını düşünerek Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük müsabakasında rotasyona gitmesi bekleniyor.

SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
1
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
En-Nesyri Juventus yolcusu! En-Nesyri Juventus yolcusu! 11:13
Oulai'nin ailesinden transfer mesajı! Oulai'nin ailesinden transfer mesajı! 10:08
Zeynep Sönmez Avustralya Açık 3. Tur görüntüleri Zeynep Sönmez Avustralya Açık 3. Tur görüntüleri 09:50
76ers Rockets'ı mağlup etti 76ers Rockets'ı mağlup etti 09:40
İngiliz basını F.Bahçe maçını konuşuyor! İngiliz basını F.Bahçe maçını konuşuyor! 09:39
Üründül’den çarpıcı F.Bahçe yorumu! Üründül’den çarpıcı F.Bahçe yorumu! 09:09
Daha Eski
G.Saray'dan transferde ters köşe! Lang'in ardından... G.Saray'dan transferde ters köşe! Lang'in ardından... 09:04
Trabzonspor-Kasımpaşa maçı öncesi son durum Trabzonspor-Kasımpaşa maçı öncesi son durum 08:48
Usta yazardan F.Bahçeli yıldıza eleştiri! Usta yazardan F.Bahçeli yıldıza eleştiri! 08:47
Zeynep Sönmez Avustralya Açık’a veda etti Zeynep Sönmez Avustralya Açık’a veda etti 08:25
Noa Lang, İstanbul'da! Noa Lang, İstanbul'da! 01:44
F.Bahçe ayrılığı resmen duyurdu! F.Bahçe ayrılığı resmen duyurdu! 01:44