Beşiktaş GAİN-Buducnost MAÇI ŞİFRESİZ İZLE | Ne zaman ve hangi kanalda?

Son dakika Beşiktaş haberlerinden haberdar olmak için Google News fotomac.com.tr 'ye abone olun.

BKT EuroCup B Grubu'nun 15. haftasında Beşiktaş GAİN, Buducnost Voli Podgorica'yı konuk etmeye hazırlanıyor. Dusan Alimpijevic yönetiminde yoluna emin adımlarla devam etmek isteyen siyah-beyazlılar, taraftarı önünde hata yapmadan 11. galibiyetini almayı hedefliyor. Grupta 2. sırada bulunan Beşiktaş GAİN'in bu kritik mücadelesi öncesinde basketbolseverler, maçın oynanacağı saat ve ekranlara geleceği kanalı merakla araştırıyor. Peki, Beşiktaş GAİN-Buducnost Voli Podgorica maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

BEŞİKTAŞ GAİN-BUDUCNOST MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

BKT EuroCup B Grubu 15. haftasında oynanacak Beşiktaş GAİN-Buducnost Voli Podgorica maçı 21 Ocak Çarşamba günü saat 20.00'de başlayacak.

BEŞİKTAŞ GAİN-BUDUCNOST MAÇI HANGİ KANALDA?

Beşiktaş GAİN Spor Kompleksi'nde oynanacak Beşiktaş GAİN-Buducnost Voli Podgorica maçı TRT Spor ekranlarından canlı ve şifresiz olarak yayınlanacak.

BEŞİKTAŞ GAİN-BUDUCNOST MAÇI CANLI İZLE

İKİ TAKIM ARASINDA 4. RANDEVU

EuroCup'ın 15. haftasında kozlarını paylaşmaya hazırlanan Beşiktaş GAİN ile Buducnost Voli Podgorica, 4. kez rakip olmaya hazırlanıyor. Daha önce oynanan 2 karşılaşmayı siyah-beyazlılar kazanırken, 1 mücadeleyi ise Karadağ temsilcisi üstün tamamladı. İşte, Beşiktaş GAİN-Buducnost Voli Podgorica maçları:

25 Eylül 2024 - Beşiktaş GAİN 94-76 Buducnost Voli Podgorica

4 Aralık 2024 - Buducnost Voli Podgorica 88-90 Beşiktaş GAİN

4 Kasım 2025 - Buducnost Voli Podgorica 82-79 Beşiktaş GAİN