Fenerbahçe'den flaş Dominik Livakovic kararı! Anlaşma sağlanmıştı ancak...

Hırvatistan basınından Sportske Novosti, Fenerbahçe ile Dominik Livakovic arasında devam eden transfer sürecine dair önemli bir iddiayı gündeme taşıdı. Haberde, sarı-lacivertli kulübün tecrübeli kaleci için talep ettiği bedeli yükselttiği öne sürüldü. 31 yaşındaki file bekçisinin, kariyerinde önemli bir yere sahip olan eski kulübü Dinamo Zagreb ile anlaşma sağladığı belirtildi. Livakovic'in, bu anlaşmanın ardından Fenerbahçe yönetiminden transfere onay vermesini talep ettiği ifade edildi. Ancak Fenerbahçe cephesinin bu ayrılığa beklenenden daha temkinli yaklaştığı aktarıldı. Sportske Novosti'nin haberine göre sarı-lacivertliler, özellikle zorunlu satın alma opsiyonunda yer alan bonservis bedelini artırma yoluna gitti. Bu durum, Dinamo Zagreb'in transfer planlarını zora sokarken, görüşmelerin uzamasına neden oldu. Fenerbahçe'nin, Livaković'in tecrübesi ve piyasa değerini göz önünde bulundurarak maddi şartlardan geri adım atmak istemediği vurgulandı. Hırvat kalecinin geleceğinin, iki kulüp arasında yapılacak yeni pazarlıklara bağlı olduğu belirtilirken, transferin önümüzdeki günlerde netlik kazanmasının beklendiği kaydedildi. Taraflar arasındaki görüşmelerin devam ettiği ve sürecin yakından takip edildiği ifade edildi.