Fenerbahçe'den flaş Dominik Livakovic kararı! Anlaşma sağlanmıştı ancak...

Fenerbahçe'den flaş Dominik Livakovic kararı! Anlaşma sağlanmıştı ancak...

Fenerbahçe'nin sezon başında Girona'ya kiraladığı Dominik Livakovic'in transferinde yeni gelişme yaşanıyor. Hırvat basını, sarı lacivertlilerin fiyat yükselttiğini duyurdu. İşte detaylar...

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 21 Ocak 2026 Çarşamba 11:19
Fenerbahçe'den flaş Dominik Livakovic kararı! Anlaşma sağlanmıştı ancak...

Hırvatistan basınından Sportske Novosti, Fenerbahçe ile Dominik Livakovic arasında devam eden transfer sürecine dair önemli bir iddiayı gündeme taşıdı.

Fenerbahçe'den flaş Dominik Livakovic kararı! Anlaşma sağlanmıştı ancak...

Haberde, sarı-lacivertli kulübün tecrübeli kaleci için talep ettiği bedeli yükselttiği öne sürüldü.

Fenerbahçe'den flaş Dominik Livakovic kararı! Anlaşma sağlanmıştı ancak...

31 yaşındaki file bekçisinin, kariyerinde önemli bir yere sahip olan eski kulübü Dinamo Zagreb ile anlaşma sağladığı belirtildi.

Fenerbahçe'den flaş Dominik Livakovic kararı! Anlaşma sağlanmıştı ancak...

Livakovic'in, bu anlaşmanın ardından Fenerbahçe yönetiminden transfere onay vermesini talep ettiği ifade edildi.

Fenerbahçe'den flaş Dominik Livakovic kararı! Anlaşma sağlanmıştı ancak...

Ancak Fenerbahçe cephesinin bu ayrılığa beklenenden daha temkinli yaklaştığı aktarıldı.

Fenerbahçe'den flaş Dominik Livakovic kararı! Anlaşma sağlanmıştı ancak...

Sportske Novosti'nin haberine göre sarı-lacivertliler, özellikle zorunlu satın alma opsiyonunda yer alan bonservis bedelini artırma yoluna gitti.

Fenerbahçe'den flaş Dominik Livakovic kararı! Anlaşma sağlanmıştı ancak...

Bu durum, Dinamo Zagreb'in transfer planlarını zora sokarken, görüşmelerin uzamasına neden oldu.

Fenerbahçe'den flaş Dominik Livakovic kararı! Anlaşma sağlanmıştı ancak...

Fenerbahçe'nin, Livaković'in tecrübesi ve piyasa değerini göz önünde bulundurarak maddi şartlardan geri adım atmak istemediği vurgulandı.

Fenerbahçe'den flaş Dominik Livakovic kararı! Anlaşma sağlanmıştı ancak...

Hırvat kalecinin geleceğinin, iki kulüp arasında yapılacak yeni pazarlıklara bağlı olduğu belirtilirken, transferin önümüzdeki günlerde netlik kazanmasının beklendiği kaydedildi.

