CANLI SKOR ANA SAYFA
  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. ATV
    4. A2TV
    5. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Tv
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Ziraat Türkiye Kupası
Haberler NBA Alperen Şengün triple-double'ı 1 asistle kaçırdı

Alperen Şengün triple-double'ı 1 asistle kaçırdı

Amerikan Basketbol Ligi'nde (NBA) milli oyuncu Alperen Şengün'ün "triple-double"lık performansı bir asistle kaçırdığı maçta Houston Rockets, sahasında San Antonio Spurs'ü 111-106 mağlup etti. Milli basketbolcu, 20 sayı, 13 ribaunt, 9 asist ve 2 blokla oynadı.

NBA Haberleri Giriş Tarihi: 21 Ocak 2026 Çarşamba 11:03
Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Alperen Şengün triple-double'ı 1 asistle kaçırdı

Üst üste 3. galibiyetini alan Rockets'ta Alperen Şengün, Spurs karşısında 20 sayı, 13 ribaunt, 9 asist ve 2 blokla oynadı.

Spurs'te Julian Champagnie, 27 sayıyla maçın en skorer oyuncusu olmasına rağmen mağlubiyeti engelleyemedi.

ADEM BONA'DAN "DOUBLE-DOUBLE"

Milli basketbolcu Adem Bona'nın forma giydiği Philadelphia 76ers, sahasında Phoenix Suns'a 116-110 mağlup oldu.

76ers'ta forma giyen milli oyuncu Adem Bona, 11 sayı, 10 ribaunt ve 2 blokla "double-double" yaptı. 76ers'ta VJ Edgecomb ise 25 sayı attı.

Maçı kazanan Suns'ta Devin Booker, 27 sayı kaydetti.

G.Saray'dan A. Madrid maçı için rekor prim!
Tedesco'dan flaş karar! İşte F.Bahçe'nin Aston Villa 11'i
DİĞER
Gözleri Karadeniz'in yıldızları Eren Ören ve Türkü Su Demirel anlattı: Yakınlık kurabileceğimizi ilk tanışmamızda hissettik!
Başkan Erdoğan ve Trump telefonda görüştü! Suriye'de 'Tek Devlet' dönemi: Beraber çalışacağız
F.Bahçe'den flaş Livakovic kararı!
G.Saray transferdeki sessizliğini o yıldızla bozuyor!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
4
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
F.Bahçe'den flaş Livakovic kararı! F.Bahçe'den flaş Livakovic kararı! 11:19
Virtus Bologna-Fenerbahçe Beko maçı detayları Virtus Bologna-Fenerbahçe Beko maçı detayları 11:18
G.Saray'dan A. Madrid maçı için rekor prim! G.Saray'dan A. Madrid maçı için rekor prim! 11:03
Marsilya-Liverpool maçı detayları Marsilya-Liverpool maçı detayları 10:57
Alperen triple-double'ı 1 asistle kaçırdı Alperen triple-double'ı 1 asistle kaçırdı 10:44
Newcastle United-PSV maçı detayları Newcastle United-PSV maçı detayları 10:30
Daha Eski
F.Bahçe Aston Villa'yı konuk edecek! F.Bahçe Aston Villa'yı konuk edecek! 10:15
Juventus-Benfica maçı detayları! Kenan Yıldız oynayacak mı? Juventus-Benfica maçı detayları! Kenan Yıldız oynayacak mı? 10:07
Rafa Silva Türkiye'den ayrıldı Rafa Silva Türkiye'den ayrıldı 10:00
Anadolu Efes Olympiakos'u ağırlıyor Anadolu Efes Olympiakos'u ağırlıyor 09:51
İtalyanlar o yıldız için F.Bahçe'ye teklif yapacak! İtalyanlar o yıldız için F.Bahçe'ye teklif yapacak! 09:44
Slavia Prag-Barcelona maçı detayları Slavia Prag-Barcelona maçı detayları 09:30