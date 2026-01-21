HaberlerFenerbahçe TRANSFER HABERİ - İtalyanlar o yıldız için Fenerbahçe'ye teklif yapacak!
Fenerbahçe'de beklentileri karşılayamayan ve sezon başında Como'ya kiralanan Diego Carlosİtalya'da kendini buldu. Serie A'da beklentileri karşılayan Brezilyalı stoper için sarı lacivertlilere teklif yapılacağı öğrenildi. İşte detaylar... | FENERBAHÇE HABERLERİ
Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 21 Ocak 2026 Çarşamba 09:44
