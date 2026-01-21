TRANSFER HABERİ - İtalyanlar o yıldız için Fenerbahçe'ye teklif yapacak!

Bu gelişmelerin ardından Como yönetiminin, kiralık sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan tecrübeli stoperin bonservisini almak için harekete geçmeye hazırlandığı öğrenildi.

Sarı-lacivertli yönetimin ise gelen teklifin şartlarına göre değerlendirme yapacağı ve oyuncunun geleceğiyle ilgili kararını sezon sonunda vereceği ifade ediliyor.