CANLI SKOR ANA SAYFA
  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. ATV
    4. A2TV
    5. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Tv
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Fenerbahçe TRANSFER HABERİ - İtalyanlar o yıldız için Fenerbahçe'ye teklif yapacak!

TRANSFER HABERİ - İtalyanlar o yıldız için Fenerbahçe'ye teklif yapacak!

Fenerbahçe'de beklentileri karşılayamayan ve sezon başında Como'ya kiralanan Diego Carlos İtalya'da kendini buldu. Serie A'da beklentileri karşılayan Brezilyalı stoper için sarı lacivertlilere teklif yapılacağı öğrenildi. İşte detaylar... | FENERBAHÇE HABERLERİ

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 21 Ocak 2026 Çarşamba 09:44
Son dakika Fenerbahçe haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
TRANSFER HABERİ - İtalyanlar o yıldız için Fenerbahçe'ye teklif yapacak!

Fenerbahçe'de büyük beklentilerle transfer edilmesine rağmen sarı-lacivertli formayla istenilen performansı sergileyemeyen Diego Carlos, sezon başında İtalya Serie A ekiplerinden Como'ya kiralanmıştı.

TRANSFER HABERİ - İtalyanlar o yıldız için Fenerbahçe'ye teklif yapacak!

Türkiye'de eleştirilerin odağında yer alan deneyimli savunmacı, İtalya'da adeta yeniden doğdu.

TRANSFER HABERİ - İtalyanlar o yıldız için Fenerbahçe'ye teklif yapacak!

Kısa sürede takımın vazgeçilmez isimlerinden biri haline gelen 32 yaşındaki stoper, hem performansı hem de liderlik özellikleriyle dikkat çekti.

TRANSFER HABERİ - İtalyanlar o yıldız için Fenerbahçe'ye teklif yapacak!

Como Teknik Direktörü'nün savunmadaki en güvendiği isimlerden biri olan Diego Carlos, istikrarlı görüntüsüyle taraftarların da sevgisini kazandı.

TRANSFER HABERİ - İtalyanlar o yıldız için Fenerbahçe'ye teklif yapacak!

Hava toplarındaki hakimiyeti, ikili mücadelelerdeki başarısı ve tecrübesiyle Serie A'da önemli bir etki yaratan Brezilyalı oyuncu, takım savunmasının bel kemiği oldu.

TRANSFER HABERİ - İtalyanlar o yıldız için Fenerbahçe'ye teklif yapacak!

İtalyan basını da Diego Carlos'un performansını sık sık övgüyle gündemine taşıdı.

TRANSFER HABERİ - İtalyanlar o yıldız için Fenerbahçe'ye teklif yapacak!

Bu gelişmelerin ardından Como yönetiminin, kiralık sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan tecrübeli stoperin bonservisini almak için harekete geçmeye hazırlandığı öğrenildi.

TRANSFER HABERİ - İtalyanlar o yıldız için Fenerbahçe'ye teklif yapacak!

İtalyan kulübünün kısa süre içerisinde Fenerbahçe'ye resmi bir teklif sunması bekleniyor.

TRANSFER HABERİ - İtalyanlar o yıldız için Fenerbahçe'ye teklif yapacak!

Sarı-lacivertli yönetimin ise gelen teklifin şartlarına göre değerlendirme yapacağı ve oyuncunun geleceğiyle ilgili kararını sezon sonunda vereceği ifade ediliyor.

SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
2
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Bayern Münih-Union Saint-Gilloise maçı detayları Bayern Münih-Union Saint-Gilloise maçı detayları 09:08
G.Saray transferdeki sessizliğini o yıldızla bozuyor! G.Saray transferdeki sessizliğini o yıldızla bozuyor! 08:54
Atalanta-Athletic Bilbao maçı detayları Atalanta-Athletic Bilbao maçı detayları 08:37
Zeynep Sönmez 3. turda! Zeynep Sönmez 3. turda! 08:28
Karabağ-Eintracht Frankfurt maçı detayları Karabağ-Eintracht Frankfurt maçı detayları 08:20
Hedef ilk 24: G.Saray maçı canlı yayın bilgileri! Hedef ilk 24: G.Saray maçı canlı yayın bilgileri! 07:12
Daha Eski
G.Saray'dan 2 isme kiralık teklifi! Canlı yayında duyurdu G.Saray'dan 2 isme kiralık teklifi! Canlı yayında duyurdu 02:05
Mourinho'dan Rafa Silva açıklaması! Mourinho'dan Rafa Silva açıklaması! 02:05
Simeone: G.Saray'ın stadındaki atmosfer... Simeone: G.Saray'ın stadındaki atmosfer... 02:05
Guardiola'dan G.Saray sözleri! Guardiola'dan G.Saray sözleri! 02:05
Sörloth'tan transfer yanıtı! Sörloth'tan transfer yanıtı! 02:05
A. Efes sonunu getiremedi! A. Efes sonunu getiremedi! 02:05