Bayern Münih-Union Saint-Gilloise maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Bayern Münih-Union Saint-Gilloise maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 7. haftasında Bayern Münih ile Union Saint-Gilloise karşı karşıya gelecek. Vincent Kompany yönetiminde ilk 8'i garantilemeyi hedefleyen Alman devi, güçlü rakbine karşı 3 puan almanın hesaplarını yapıyor. Heyecan dolu karşılaşma öncesi Bayern Münih'in 15 puanı bulunurken, Belçika temsilcisinin ise 6 puanı mevcut. Öte yandan futbolseverler, "Bayern Münih-Union Saint-Gilloise maçı canlı izle" konusunu araştırıyor. Peki, Bayern Münih-Union Saint-Gilloise maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

UEFA Şampiyonlar Ligi Haberleri Giriş Tarihi: 21 Ocak 2026 Çarşamba 09:08
Bayern Münih-Union Saint-Gilloise maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Bayern Münih-Union Saint-Gilloise maçını canlı takip etmek için tıklayınız...

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 7. hafta heyecanı, Bayern Münih ile Union Saint-Gilloise arasında oynanacak kritik mücadeleyle devam ediyor. Vincent Kompany yönetiminde ilk 8 hedefini erkenden garanti altına almak isteyen Alman devi, sahasında kazanarak yoluna emin adımlarla ilerlemeyi amaçlıyor. 15 puanla güçlü bir konumda bulunan Bayern Münih, 6 puanlı Belçika temsilcisi karşısında hata yapmamayı hedefliyor. Peki, Bayern Münih-Union Saint-Gilloise maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

BAYERN MUNIH-UNION SAINT-GILLOISE MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 7. haftasında oynanacak Bayern Münih-Union Saint-Gilloise maçı 21 Ocak Çarşamba günü saat 23.00'te başlayacak.

BAYERN MUNIH-UNION SAINT-GILLOISE MAÇI HANGİ KANALDA?

Allianz Arena'da oynanacak Bayern Münih-Union Saint-Gilloise maçı Tabii Spor 3 ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.

BAYERN MUNIH-UNION SAINT-GILLOISE MAÇI MUHTEMEL 11'LERİ

Bayern Münih: Neuer; Kimmich, Upamecano, Tah, Davies; Pavlovic, Goretzka; Olise, Musiala, Diaz; Kane

Union Saint-Gilloise: Scherpen; Mac Allister, Burgess, Sykes; Boufal, Zorgane, Van de Perre, Niang; Ait El Hadj; Rodriguez, Akinpelu

Rafa Silva Türkiye'den ayrıldı
Galatasaray’dan sol ayaklı orta saha için hamle! Gündeme gelen isim şaşırttı…
Başkan Erdoğan ve Trump telefonda görüştü! Suriye'de 'Tek Devlet' dönemi: Beraber çalışacağız
İtalyanlar o yıldız için F.Bahçe'ye teklif yapacak!
G.Saray transferdeki sessizliğini o yıldızla bozuyor!
