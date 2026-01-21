Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için Google News fotomac.com.tr 'ye abone olun.

Bayern Münih-Union Saint-Gilloise maçını canlı takip etmek için tıklayınız...

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 7. hafta heyecanı, Bayern Münih ile Union Saint-Gilloise arasında oynanacak kritik mücadeleyle devam ediyor. Vincent Kompany yönetiminde ilk 8 hedefini erkenden garanti altına almak isteyen Alman devi, sahasında kazanarak yoluna emin adımlarla ilerlemeyi amaçlıyor. 15 puanla güçlü bir konumda bulunan Bayern Münih, 6 puanlı Belçika temsilcisi karşısında hata yapmamayı hedefliyor. Peki, Bayern Münih-Union Saint-Gilloise maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

BAYERN MUNIH-UNION SAINT-GILLOISE MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 7. haftasında oynanacak Bayern Münih-Union Saint-Gilloise maçı 21 Ocak Çarşamba günü saat 23.00'te başlayacak.

BAYERN MUNIH-UNION SAINT-GILLOISE MAÇI HANGİ KANALDA?

Allianz Arena'da oynanacak Bayern Münih-Union Saint-Gilloise maçı Tabii Spor 3 ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.

BAYERN MUNIH-UNION SAINT-GILLOISE MAÇI MUHTEMEL 11'LERİ

Bayern Münih: Neuer; Kimmich, Upamecano, Tah, Davies; Pavlovic, Goretzka; Olise, Musiala, Diaz; Kane

Union Saint-Gilloise: Scherpen; Mac Allister, Burgess, Sykes; Boufal, Zorgane, Van de Perre, Niang; Ait El Hadj; Rodriguez, Akinpelu